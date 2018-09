"Ekelhafte Neger": Kölner Modelabel antwortet auf rassistische Mail

Köln. Ein Kölner Mode-Label erhält eine rassistische Mail, die für Kopfschütteln sorgt. Noch ungewöhnlicher ist die öffentlichkeitswirksame Reaktion des Unternehmens.

Aktualisiert um 13.51 Uhr - Armedangels ist ein Modelabel mit Sitz in Köln (NRW), das jetzt mit einem Post auf Facebook ganz klar Stellung zum Thema Rassismus bezogen hat. Ursprung der Geschichte war der Erhalt einer E-Mail. Darin fragt jemand unter anderem: "Sie sind ganz offensichtlich ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Köln. Warum werben Sie auf Ihrer Website dann bitte mit ekelhaften Negern?" Die betreffende Mail stellte das Unternehmen am 7. September 2018 als Screenshot auf seine Facebookseite.

Aus der Nachricht wird für den User nicht ersichtlich, von wem die Mail stammt. Deswegen ist auch unklar, ob es sich bei dem Verfasser um eine Frau oder einen Mann handelt. Der Autor schließt den kurzen Brief mit dem Hinweis ab, dass man "auf dieses Gesindel verzichten" könne. Adressiert sind die Zeilen, die ganz offensichtlich einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben, an Martin Höfeler. Er ist der Gründer der Fair-Trade-Marke, die Models verschiedenster Ethnien für Kampagnen einsetzt.

Antwort von Armedangels via Facebook

Die Antwort bekam der Mail-Schreiber vor Publikum - und zwar direkt auf Facebook. Die Modefirma lässt keinen Zweifel aufkommen: Solche Nachrichten sind mehr als unerwünscht. Zudem sind Kunden, die eine solch fremdenfeindliche Gesinnung haben, offenbar nicht tragbar für das Unternehmen: "Wir können sehr gut auf Kunden wie Sie verzichten. Dementsprechend werden wir, falls Sie ein Kundenkonto bei uns haben, dieses umgehend löschen." Auch der Einstieg der Antwort fällt ziemlich harsch aus. "Hallo Frau/Herr ..., Sie sind ganz offensichtlich...: ein Arschloch." Zuvor werden die Facebook-Fans noch gewarnt: "Achtung! Das Bild enthält textliche Inhalte, die beunruhigend und diskriminierend sind." Am Ende wurden der Antwort noch die Hashtags #lautgegenrechts #gegenrassismus angefügt.

Reaktionen der User auf Facebook

Die Reaktionen der meisten User auf Facebook sind positiv. Sie unterstützen das Label sogar wegen der Aktion. "Gratulation - ihr habt mich als neuen Kunden", schreibt beispielsweise Arcanis D. unter dem Post. Andrea A. schreibt: "Danke für Eure Antwort". Auch Konstanze S. ist überzeugt von der Richtigkeit der Antwort: "Ekelhafter Mensch! Tolle Reaktion von euch." Auch Josef M. findet klare Worte: "Es sollten viel mehr Firmen, Geschäfte und Unternehmen an solchen Individuen ihr Hausrecht nutzen."

Es gibt auch vereinzelt User, die hinter dem Facebook-Post eine PR-Aktion vermuten. Petra W. beklagt zum Beispiel: "schön und gut... noch besser,wenn man es hier nicht gepostet hätte."

In den Kommentaren findet sich dann auch eine Erklärung für die Vorgehensweise der Firma. Armedangels schreibt: "Wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen eine hohe Reichweite und diese wollen wir auch nutzen, um mehr Awareness für dieses Thema zu schaffen. Wir wollen nicht Stillschweigen - und solchen Hass umkommentiert lassen. Es ist wichtig, dass wir offen darüber reden können."

Konsequenzen für Schreiber der Mail

Ob und welche Konsequenzen es für den Schreiber der Mail geben wird, ist noch nicht bekannt. Userin Angelika H. fragte in ihrem Kommentar, ob die Person bereits angezeigt worden sei. Armedangels antwortete: "Wir prüfen gerade, was wir hier neben der Schließung der Konten (…da es nicht die einzige rassistische E-Mail war), noch für weitere Schritte einleiten können/werden." Was allerdings deutlich wird ist, dass der Mail-Schreiber offenbar nicht nur dieses eine Schreiben verfasst hat.

Rubriklistenbild: © Screenshot: www.facebook.com/armedangels