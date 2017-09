Auf Korsika: Flugzeug stürzt ab - Vier Deutsche sterben

Auf Korsika sind am Dienstag vier Deutsche bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die Hintergründe des Unglücks sind noch völlig unklar.

Bastia - Beim Absturz einen kleinen Reiseflugzeugs sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika vier Deutsche getötet worden. Das Unglück habe sich in der Nähe des Ortes Ghisonaccia im Osten der Insel ereignet, berichtete die Präfektur Haute-Corse am Dienstag auf dpa-Anfrage in Bastia.

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP kam das Flugzeug aus dem südfranzösischen Cannes. Bei den Opfern handele sich um zwei Frauen und zwei Männer aus Deutschland, berichtete die Regionalzeitung „Corse-Matin“ auf ihrer Internetseite.

