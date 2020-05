Mann (47) fällt mit Messer über seine Familie her - Tochter (8) muss alles mit ansehen - Großeinsatz

Tochter (8) flüchtet aus der Wohnung

+ © dpa / Jan-Philipp Strobel Rund 56 Kilometer von Augsburg entfernt, eskalierte ein Familienstreit. Am Ende waren drei Frauen schwer verletzt. (Symbolbild) © dpa / Jan-Philipp Strobel

In Bad Wörishofen, rund 56 Kilometer von Augsburg entfernt, eskalierte am Samstag wohl ein Familienstreit. Am Ende waren drei Frauen schwer verletzt.