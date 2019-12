Mitten in Augsburg: Siebenköpfige Gruppe schlägt auf Passanten ein - Mann stirbt

In der Augsburger Innenstadt kam es am Freitagabend zu einer Gewalttat. Ein Mann starb bei einem Streit mit einer Gruppe. (Symbolbild)

In Augsburg ist am Freitagabend (6. Dezember) ein Streit zwischen zwei Paaren und einer Gruppe junger Männer eskaliert. Ein Mann (49) ist gestorben.

Zwei Paare waren am Freitagabend gemeinsam in der Augsburger Innenstadt unterwegs.

Sie gerieten mit einer siebenköpfigen Gruppe aneinander.

Am Ende war ein Mann (49) tot.

Ein 49-Jähriger ist in der Augsburger Innenstadt nach einer tätlichen Auseinandersetzung gestorben. Der Mann war am späten Freitagabend mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar Richtung Königsplatz unterwegs, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort trafen sie auf eine Gruppe sieben junger Männer, mit der sie in Streit gerieten.

Streit in Augsburg eskaliert - Mann stirbt nach Schlag gegen Kopf

Einer der Männer schlug dem Opfer daraufhin gegen den Kopf, so dass der Mann stürzte und am Boden liegen blieb, wie Merkur.de* berichtet. Auch der 50-Jährige Begleiter wurde von den Männern geschlagen und im Gesicht verletzt, die Frauen wurden nicht angegriffen. Anschließend flohen die Täter. Notärzte versuchten den Mann vor Ort zu reanimieren, jedoch erfolglos. Das Opfer starb noch im Rettungswagen. Die Polizei ermittelt.

