Zu schnell: BMW-Fahrer (20) wird gegen Baum geschleudert

Schwerer Unfall wegen Raserei: Ein junger Fahrer verlor die Kontrolle über seinen 5er-BMW. Seinen Beifahrer traf es besonders schwer.

Augustdorf – Ein junger Autofahrer verursachte am Mittwochmorgen einen schweren Unfall. Wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor der 20-Jährige plötzlich die Kontrolle über seinen BMW, wie owl24.de* berichtet.

Schwerer Unfall in Augustdorf: BMW wird von Fahrbahn geschleudert

Gegen 0.30 Uhr befuhr ein junger Mann in seinem 5er-BMW den Imkerweg in Augustdorf in Richtung Waldstraße. Mit im Auto saßen noch zwei Personen. In Höhe der Einmündung zum Nord-West-Ring verlor der Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW schleuderte 50 Meter weit über die Fahrbahn und krachte dann gegen einen Baum.

Nach Unfall in Augustdorf: Feuerwehr muss Autowrack bergen

Da der Wagen mit solcher Wucht in den Baum krachte, dass er sich verkeilte, musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken. Nur so konnte das Wrack geborgen und zum Abschleppen auf die Fahrbahn gestellt werden.

Bei dem Unfall in Augustdorf wurde der Beifahrer schwer verletzt, die anderen beiden Männer leicht. Alle Drei kamen per Krankenwagen in umliegende Kliniken. Die Polizei konnte den Sachschaden noch nicht genau beziffern, geht jedoch von mehreren tausend Euro aus.