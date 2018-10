Tödlicher Unfall auf Landstraße: Audi A6 wird zerrissen - Rettern bot sich furchtbarer Anblick

Bei einem schrecklichen Unfall wurde ein Audi A6 regelrecht zerrissen und die Trümmerteile über 150 Meter weit verstreut. Der Fahrer kam bei dem heftigen Crash ums Leben.

Landkreis Aurich - Ein Bild der Verwüstung bot sich den Einsatzkräften der Feuerwehr am Sonntag, 28. Oktober, gegen 13 Uhr: Auf der Greetsieler Straße zwischen Norden und Krummhörn im Landkreis Aurich kam der Fahrer eines Audi A6 ims Leben.

Tödlicher Unfall bei Aurich: Audi A6 prallt gegen Baum und wird regelrecht zerrissen

+ Der Unfall ereignete sich auf der Greetsieler Straße zwischen Norden und Krummhörn im Landkreis Aurich © Screenshot Google Maps Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer des Audi A6 auf der schnurgeraden Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er scheinbar mit sehr hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum prallte. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem schweren Fahrzeug gerissen. Wrackteile wurden teilweise bis zu 150 Meter weit über das angrenzende Feld verstreut.

+ Der Audi A6 wurde beim Aufprall komplett zerstört © Nonstopnews

Die eintreffende Feuerwehr musste sich zunächst einen Überblick über das Trümmerfeld verschaffen. Beim Fahrer des Audi A6 konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Um den eingeklemmten Mann bergen zu können, musste die Feuerwehr den komplett zerstörten Wagen erst wieder auf die Straße ziehen, die für die Bergungsarbeiten für längere Zeit voll gesperrt werden musste.

