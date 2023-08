Brutaler Vorfall in Österreich: Jugendliche sollen Wirtin überfahren haben – Flucht nach Kroatien

Von: Nadja Zinsmeister

Die Polizei nahm die beiden Jugendlichen an einer Tankstelle in Kroatien fest. (Symbolfoto) © Luka Stanzl/PIXSELL/IMAGO

Weil sie 50 Euro nicht zahlen wollten, überfuhren zwei Jugendliche eine Wirtin in Österreich. Jetzt warten sie auf ihre Auslieferung aus Kroatien.

Linz – Wegen einer offenen Rechnung in einem asiatischen Restaurant haben zwei Jugendliche am 9. August im oberösterreichischen Linz eine Wirtin überfahren und sind anschließend geflüchtet. Die beiden wurden in Kroatien geschnappt. Jetzt wartet die Polizei auf ihre Auslieferung nach Österreich. In Deutschland will der Bundesjustizminister unterdessen die Strafe für Unfallflucht entschärfen.

Brutaler Vorfall in Österreich: Jugendliche sollen Sushi-Wirtin überfahren haben

Wie die Polizei mitteilte, versuchten ein 16-jähriges Mädchen und ein 17-jähriger Junge das Sushi-Lokal im Linzer Stadtzentrum heimlich zu verlassen, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Die 41-jährige Restaurantchefin wurde jedoch auf die Zechpreller aufmerksam und lief ihnen gemeinsam mit einem Mitarbeiter nach. Der Vorfall spitzte sich schnell zu: Als die Jugendlichen versuchten, in ihrem weißen SUV zu flüchten, stellte sich die Wirtin vor das Auto. Die 16-jährige mutmaßliche Fahrerin gab Gas und überrollte die Frau mit beiden Reifen der rechten Fahrzeugseite. Anschließend fuhren die Jugendlichen davon. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera gefilmt.

Die Wirtin musste mit schweren inneren Verletzungen ins Krankenhaus geliefert werden. Sie habe einen Trümmerbruch des Beckens erlitten, Magen und Lunge seien ebenfalls verletzt worden, erzählte ihr Sohn dem Sender ORF. Mittlerweile sei ihr Zustand aber stabil, sie schwebe nicht mehr in Lebensgefahr.

Jugendliche in Österreich überfahren Wirtin und flüchten: Festnahme in Kroatien

Die beiden Jugendlichen waren wegen des Verdachts des versuchten Mordes europaweit zur Fahndung ausgeschrieben worden. Nach einer drei Tage langen Flucht wurden die Tatverdächtigen in Kroatien gefasst: Die Staatsanwaltschaft in Graz bestätigte am 12. August die Festnahme der 16-jährigen Fahrerin und ihrem Begleiter an einer kroatischen Tankstelle. Die Ermittler konnten mithilfe des Kennzeichens des Fahrzeugs die Mutter des Mädchens in Graz als Besitzerin des Autos ausfindig machen. In Österreich können Jugendliche ebenso wie in Deutschland frühestens mit 17 Jahren einen Führerschein erhalten.

Laut Informationen der Kronenzeitung habe die offene Rechnung, wegen der die beiden ursprünglich geflüchtet waren, rund 50 Euro betragen. Seit der Festnahme sitzen sie in U-Haft. „Von den kroatischen Behörden ist unser Auslieferungsansuchen erstaunlich rasch bewilligt worden“, sagte Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, gegenüber der Zeitung. „Jetzt fehlt noch die Durchlieferungsbewilligung der Slowenen. Wir gehen aber davon aus, dass auch das rasch passieren wird, und rechnen damit, dass die beiden verdächtigen Jugendlichen spätestens bis Monatsende bei uns in Graz sind. Dann wird man weitersehen.“ (nz)