Autofahrer fährt auf Polizisten zu und schleift ihn meterweit mit – Lebensgefahr

Von: Benjamin Stroka

In Essen wurde am Montag ein Polizist lebensgefährlich verletzt. Ein Autofahrer raste auf ihn zu, erfasste ihn und schleifte ihn meterweit mit.

Essen – Es waren schockierende Ereignisse am Montagnachmittag in Essen. Ein Polizist wurde im Stadtteil Borbeck von einem flüchtenden Autofahrer, mutmaßlich absichtlich, angefahren und mehrere Meter mitgeschleift. Das Entsetzen ist groß. Die Polizei in Essen spricht von einem „feigen Angriff“. Der betroffene Beamte schwebte auch am Dienstagmorgen noch in Lebensgefahr. Der 39-jährige Autofahrer wurde am Montag geschnappt und festgenommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrskontrolle in Essen eskaliert – Mann überfährt Polizisten

Ein Streifenwagen hatte zuvor gegen 16:20 Uhr einen Renault Megane kontrollieren wollen, weil der Fahrer nicht angeschnallt war. „Der Fahrer des grauen Renault hielt jedoch nicht an und flüchtete vor den Beamten“, so ein Polizeisprecher am Abend. Es kam zu einer Verfolgungsjagd, bei der der Renault-Fahrer in eine Sackgasse abbog. Dort stoppte er aber nicht, sondern wendete sein Fahrzeug.

Gleichzeitig stieg ein Polizist aus dem Streifenwagen. „Plötzlich beschleunigte der Fahrer und fuhr auf den Polizisten zu. Er erfasste den Beamten und schleifte ihn mehrere Meter mit sich“, berichtet die Polizei weiter. Der Beamte stürzte zu Boden. Der 39-jährige Autofahrer raste davon. „Aktuell liegen Hinweise vor, dass sich im Verlauf des Unfallgeschehens ein Schuss gelöst hat“, berichtet die Polizei am Dienstag. Der Schuss soll laut Medienberichten aus der Dienstwaffe des angefahrenen Polizisten abgefeuert worden sein. Die Polizei machte aber noch keine näheren Angaben dazu.

Die Polizei sicherte am Montag die Spuren am Tatort in Essen. © Christoph Reichwein/dpa

Polizist schwebt nach Auto-Attacke in Essen weiter in Lebensgefahr

Sofort nach dem Aufprall wurde der schwer verletzte Polizist erstversorgt. Ein Notarzt brachte ihn in ein Krankenhaus, wo der Beamte auf der Intensivstation behandelt wird. Nach Angaben der Polizei vom Dienstagvormittag schwebt der Polizist weiterhin in akuter Lebensgefahr.

Nach dem Täter wurde noch am Montag mit einem Großaufgebot gefahndet. Der flüchtige Fahrer konnte am Nachmittag, auch mithilfe eines Polizeihubschraubers, gefunden werden. In Essen-Dellwig, nordwestlich von Borbeck, wurde er festgenommen. Der Mann ist bereits polizeibekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Der Verdächtige soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

„Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Es waren Kennzeichen angebracht, die nicht dem Pkw zugeordnet waren“, berichtet die Polizei am Dienstag. Zudem soll der 39-Jährige keinen Führerschein haben. Zuvor berichteten mehrere Medien, dass es außerdem einen offenen Haftbefehl gegen den Verdächtigen gegeben habe. Laut neuesten Informationen der Polizei bestand dieser Haftbefehl aber nicht mehr.

„Die Gewalt gegen Einsatzkräfte ist unerträglich“

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen sprach am Montag in einem Statement auf seiner Facebook-Seite von einer „schrecklichen Tat“. Er sei „in Gedanken beim verletzten Polizisten, seiner Familie, den Angehörigen und auch den Polizistinnen und Polizisten, die die Tat mit ansehen mussten“.

Die Polizei Essen verurteilte den Vorfall in den sozialen Medien scharf. „Bei einem feigen Angriff wurde gestern Nachmittag unser Kollege Marcel schwer verletzt. Entsetzlich, welche Brutalität ihm völlig unerwartet entgegengeschlagen ist. Wir sind in Gedanken bei dir und drücken ganz fest die Daumen, damit du ganz schnell wieder gesund bei uns bist!“, hieß es in einem Statement. Weitere Polizeistellen aus NRW haben ihr Mitgefühl und ihre Solidarität geäußert. „Die Gewalt gegen Einsatzkräfte ist unerträglich“, hieß es von der Polizei Mettmann. (bs)