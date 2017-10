Auto fährt in London Fußgänger an - mehrere Verletzte

Ein Auto ist am Samstag in London übereinstimmenden Berichten zufolge nahe dem Natural History Museum auf einen Bürgersteig gefahren und hat Fußgänger erfasst.

London - Der Vorfall weckt böse Erinnerungen: Ein Auto erfasst mehrere Fußgänger in London. Ein Mann wird festgenommen. Die Hintergründe sind aber noch völlig unklar. Ein Auto hat in London mehrere Menschen auf einem Bürgersteig erfasst. Mehrere Passanten seien verletzt worden, teilte die Metropolitan Police am Samstag über Twitter mit. Ein Mann sei festgenommen worden. Ob Terrorverdacht besteht, blieb zunächst unklar. Details nannten die Ermittler nicht. Laut „The Sun“ wurden aus Sicherheitsvorkehrungen einige U-Bahn-Stationen vorübergehend gesperrt.

Angeblich nur Leichtverletzte

Nach Informationen der britischen BBC sind die Betroffenen des Vorfalls in London ersten Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt worden. Das habe eine BBC-Reporterin von der Polizei vor Ort erfahren. Nach Angaben der Polizei hatte ein Auto am Samstag um 15.21 Uhr MESZ vor dem weltbekannten Victoria and Albert Museum Fußgänger erfasst, mehrere Menschen wurden verletzt.

Polizisten und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Vorfall hatte sich in der Exhibition Road ereignet, wo weltbekannte Museen liegen, etwa das Victoria and Albert Museum, ein wichtiger Anlaufpunkt von Touristen.

There’s been a serious incident outside the Museum. We are working w/ @metpoliceuk and will provide an update when we have more information — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 7. Oktober 2017

We will release more information when we can - our information must be accurate. #ExhibitionRoad #SouthKensington — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7. Oktober 2017

Kurz nach dem Unfall nahm ein User dieses Video auf: Es zeigt, wie einige Männer den Autofahrer überwältigt haben.

Inmediaciones de Natural History Museum #Londres Hombre reducido en el suelo antes de que llegue policía, no sabemos q pasa. @OndaCero_es pic.twitter.com/4tAQhwEpf5 — RR NEWS (@RosaRodaNews) 7. Oktober 2017

Ein anderes Video zeigt das Großaufgebot der britischen Polizei:

A closer view of the accident in London. Car ploughs into crowd outside Natural History Museum - many people injured. @BBCBreaking pic.twitter.com/W8kPsTQAzv — Afra Wang (@afrazhaowang) 7. Oktober 2017

BBC-Reporterin: Auto fuhr quer über die Straße

Das Auto, das in London mehrere Menschen erfasst hat, ist nach Angaben einer BBC-Reporterin zuvor quer über die Straße gefahren. Sie habe das Natural History Museum verlassen, als es in der Nähe zu dem Vorfall an der bei Touristen beliebten Straße gekommen sei, schilderte die Journalistin am Samstagnachmittag. Es habe ausgesehen, als sei das Auto gegen große Steine am Straßenrand gefahren. Sie habe auch eine Gruppe von Menschen gesehen, die um ein oder zwei Personen auf dem Gehweg herum gestanden habe.

Viele Polizisten seien vor Ort, darüber flögen Hubschrauber, und sie sehe einen Krankenwagen, in dem auf jeden Fall jemand behandelt werde. Es sei aber nicht klar, wie schwer derjenige verletzt sei, berichtete die Reporterin.

BBC: Drei große Museen in London evakuiert

Nach dem Vorfall mit einem Auto, das mehrere Fußgänger erfasst hatte, sind in London nach Informationen der BBC drei große Museen evakuiert worden. Dabei handle es sich um das Natural History Museum, das Science Museum und das Victoria and Albert Museum an der Exhibition Road. Die Gegend ist bei Touristen sehr beliebt. Die Hintergründe des Vorfalls waren nach Polizeiangaben zunächst völlig unklar.

