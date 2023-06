Mysteriöser Vermisstenfall: Polizist verschwindet nach Stopp an der Tankstelle spurlos

Von: Carolin Gehrmann

Ein 57-Jähriger aus Berlin wird seit Samstag vermisst. Der Polizist wollte mit dem Auto zu seiner Dienststelle in Cuxhaven. Doch da ist er nie erschienen.

Berlin – Ein 57-jähriger Mann aus Berlin ist seit Samstagabend, den 10. Juni, spurlos verschwunden. Gegen 20:30 Uhr hatte Heiko Krüger, der Medienberichten zufolge Polizeihauptmeister zur See sein soll, demnach seine Wohnung im Bezirk Hellersdorf verlassen, um mit seinem Auto zu seiner Arbeitsstelle nach Cuxhaven zu fahren.

Dort kam er jedoch nie an, wie die Ehefrau des Vermissten laut der Bild-Zeitung von dessen Kollegen erfuhr. Sie hatte am Montag telefonisch in seiner Cuxhavener Dienststelle um Auskunft gebeten.

Vermisster Polizist wurde zuletzt am Abend des 10. Juni an einer Tankstelle gesehen

Offenbar fuhr der Mann an jenem Abend eine Tankstelle in der Stendaler Tankstelle an. Gegen 20:55 Uhr wurde er dort zum letzten Mal lebend gesehen. Nach kurzer Zeit verließ er die Tankstelle wieder. Danach verliert sich jede Spur des Mannes.

Die Polizei sucht nach Heiko Krüger aus Berlin-Hellersdorf. Er wird seit dem Abend des 10. Juni 2023 vermisst. © Montage (Kriminalpolizei Berlin/BildFunkMV/IMAGO)

Das Auto des Mannes wurde am 12. Juni in der Nähe seines Wohnhauses gefunden

Dem Anschein nach ist er anschließend wieder zurück zu seinem Wohnhaus gefahren, wo er das Fahrzeug auf seinem gewohnten Parkplatz abstellte. Denn dort fand die Polizei Berlin am Montagvormittag den Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen B-KA 1665 vor, wie es in der Pressemeldung heißt. In dem Auto befanden sich auch das Handy sowie weitere wichtige persönliche Gegenstände des Mannes.

Der Fall wirft viele Fragen auf. Auch die Ehefrau von Heiko Krüger kann sich sein mysteriöses Verschwinden nicht erklären. „Wir hatten keinen Streit, er hatte keinen Frust bei der Arbeit“, sagte seine Frau Monika zur Bild-Zeitung. Alles sei wie immer gewesen.

Heiko Krüger wollte zur Arbeit nach Cuxhaven – auf der Dienststelle ist er jedoch nie erschienen

Fest steht allerdings: Nach Cuxhaven fuhr Krüger an jenem Abend nicht. Krüger arbeitet dort alle zwei Wochen bei der Küstenwache als Polizeihauptmeister zu See. Am Montag war er jedoch nicht zum Dienst erschienen. Nach Angaben seiner Frau ist Krüger Bundespolizist, wie Bild schreibt. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich Heiko Krüger in einer Notlage befindet

Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Heiko Krüger in einer Notlage befindet. Wer den Mann oder sein Fahrzeug nach dem Abend des 10. Juni 2023 gesehen hat, etwas zu seinem Verbleib sagen kann oder andere sachdienliche Hinweise hat, kann sich an jede Polizeidienststelle wenden.

Heiko Krüger ist laut Beschreibung der Beamten etwa 1,70 bis 1,75 m groß und schlank. Er hat eine Glatze und trägt oft eine selbst tönende Brille mit dunklem Rahmen. Zuletzt ist er mit einem hellblauen T-Shirt mit dunkelblauen Ärmeln bekleidet gewesen.

Immer wieder sucht die Polizei nach vermissten Menschen, in vielen Fällen tauchen sie wieder auf, wie kürzlich im Fall eines dementen 75-Jährigen aus dem Großraum München. Im nordrhein-westfälischen Ratingen fand die Polizei einen verschwundenen 71-Jährigen buchstäblich in letzter Minute – der Mann war durch einen Sturz in eine hilflose Lage geraten und stark ausgekühlt.