Sportwagen im Wert von 1,2 Millionen Euro in Murcia gestohlen

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Gestohlen und versteckt in einer Garage in Murcia im Süden von Spanien: der Sbarro GT1. © Guardia Civil

Zwei Männer stehlen in Murcia im Süden von Spanien einen Sbarro GT1 aus einer Werkstatt. Der exklusive Supersportwagen ist ein Unikat. Wie das High-End-Fahrzeug in die falschen Hände kam, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema 1,2-Millionen-Auto in Murcia gestohlen: Exklusiver Sportwagen ist ein Unikat

Murcia – Der Besitzer eines Sbarro GT1 aus Murcia im Süden von Spanien gibt seinen exklusiven Supersportwagen in die Werkstatt seines Vertrauens. Doch als er das exklusive Auto im Wert von 1,2 Millionen aus der Werkstatt in Murcia wieder abholen will, ist es weg, wie costanachrichten.com berichtet.

Der Sbarro GT1 wurde von dem italienischen Designer und Autoentwickler Franco Sbarro entworfen und 1999 hergestellt. Vorbild für das Unikat war der Mercedes-Benz CLK, der 1997 und 1998 die damalige Rennserie FIA GT Meisterschaft dominierte.