Auto stürzt auf Rolltreppe in Einkaufszentrum - unfassbares Video 

Ein Auto ist in einem Einkaufszentrum durch eine Absperrmauer gebrochen und auf eine Rolltreppe gestürzt.

Bogotá - Es seien keine schwereren Verletzungen gemeldet worden, berichtete die Zeitung „El Tiempo“ am Samstag. Der Fahrer des Wagens wurde nach Angaben der Zeitung bei dem Unfall im Einkaufszentrum Gran Estación in Bogotá nicht verletzt. Es wurde vermutet, dass er in einen falschen Gang geschaltet hatte und mit dem Fahrzeug durch die Absperrmauer brach. In sozialen Netzwerken wurden Fotos und Videos des abgestürzten Fahrzeugs verbreitet, das kopfüber auf der Rolltreppe gelandet war. Feuerwehrleute sicherten den Bereich des Einkaufszentrums ab, wie die Zeitung berichtete.

Video que muestra el carro que cayó de uno de los sótanos del Centro Comercial Gran Estación. #InfoBogotaET pic.twitter.com/nz5FcmoW7G — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) 22. Dezember 2018

dpa

Lesen Sie auch: Passanten sehen Frau in Wohnwagen steigen - und trauen ihren Augen nicht

Polizisten lassen eigene Weihnachtsfeier völlig eskalieren - Kollegen schockiert