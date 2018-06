Autofahrer (90) kracht in Bus mit britischen Schülern - mehrere Verletzte

In Baden-Württemberg ist ein 90 Jahre alter Autofahrer frontal in einen Bus mit britischen Schülern gekracht. Er und der Busfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Vöhrenbach - Ein 90 Jahre alter Autofahrer ist in Baden-Württemberg mit einem Bus voller britischer Schüler zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann wurde bei dem Unfall am Montag in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Der Busbeifahrer des ersten Erkenntnissen zufolge linkslenkenden Busses wurde ebenfalls schwer verletzt. Ersten Informationen zufolge erlitten 6 der 73 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren leichte Blessuren. Der 90-Jährige war aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Vöhrenbach und Furtwangen auf die linke Fahrspur gekommen und frontal mit dem Bus zusammengestoßen. Zuvor hatten der SWR und der „Schwarzwälder Bote“ darüber berichtet.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Xcitepress, Rl