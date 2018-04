Autofahrer rettet kleinen verwaisten Bär - und benennt ihn nach einem Fußball-Star

Wie süß ist das denn bitte?! Ein Autofahrer hat das Leben eines wenige Monate alten verwaisten Braunbären gerettet und ihm einen witzigen Namen verpasst.

Athen - Das Tier wurde vor wenigen Tagen auf einer Straße in der Gebirgsregion von Pindos im Nordwesten Griechenlands gefunden und von der Bärenschutzorganisation Arcturos in der Nähe von Nymfaion aufgenommen. „Dem Kleinen geht es jetzt gut. Wir haben ihn aufgepäppelt“, sagte der Sprecher von Arcturos, Panos Stefanou, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Der kleine Bär habe bereits einen Namen. „Er spielt gerne mit Bällen, deswegen haben wir ihn nach dem Namen des berühmten italienischen Torwarts Luigi genannt“, sagte Stefanou mit Blick auf Gianluigi Buffon von Juventus Turin. Die Wildtier-Schutzorganisation veröffentlichte ein Video des kleinen Luigi. Arcturos hat in den vergangenen Jahrzehnten Dutzenden Bären das Leben gerettet. Zurzeit leben insgesamt 21 Bären unter dem Schutz der Organisation.

dpa

