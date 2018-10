Kuriose Entdeckung an B3: Autofahrerin entdeckt Anti-Merkel-Plakat und unzählige Holzkreuze 

Als eine Autofahrerin am Freitag (19. Oktober) über die B3 fährt, macht sie eine kuriose Entdeckung: Neben der Straße stehen mehrere Holzkreuze und ein Plakat.

Leimen - In einer Nacht-und-Nebel-Aktion entsteht an der B3 am Freitag eine Szene, die an einen Friedhof erinnert. Wie HEIDELBERG24 berichtet, erlauben sich Unbekannte einen morbiden „Streich“, in dem sie nahe der Ausfahrt Leimen dutzende, aus einfachen Latten zusammengenagelte Holzkreuze an der Straße aufstellen. Dazwischen hängt ein Plakat mit der Aufschrift „Merkels Opfer“!

Die Fahrerin, die die Kreuze entdeckt, informiert die Polizei. Im Laufe des Morgens werden Kreuze und Plakat entfernt. Die Polizei ermittelt nun gegen den oder die Verursacher.

„Es gibt den ein oder anderen Verdächtigen. Die brüsten sich mit sowas meist auf Facebook“, sagt Markus Winter von der Polizei Mannheim auf Anfrage. Es werde derzeit auch geprüft, ob auch strafrechtliche Schritte eingeleitet werden, wenn ein Täter ermittelt wird.

