Es knallt heftig - dann steckt ein Arbeiter den Kopf aus dem offenen Schacht

Unglaublicher Fall von Schlampigkeit: In Iserlohn (NRW) vergaß ein Arbeiter, mitten auf der Straße einen offenen Kanalschacht abzusperren. Dann schepperte es auch schon.

Iserlohn - Weil ein Arbeiter den Schlaf des Gerechten schlief und jenen geöffneten Kanal nicht absperrte, in dem sein Kollege arbeitete, fuhr prompt eine Autofahrerin (70) in Iserlohn in das Loch - sie handelte sich einen Platten ein, das Auto musste abgeschleppt werden. Darüber berichtet come-on.de*.

Die 70-Jährige habe sofort nach der Ursache für den heftigen Knall gesucht, erst ihren platten Reifen, dann einen offenen Kanaldeckel mitten auf der Fahrbahn entdeckt.

"Und schließlich auch noch einen Arbeiter, der aus dem offenen Schacht krabbelte. Da muss er auch schon gewesen sein, als die Frau die Viktoriastraße entlang kam", so die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis.

Baufirma war mit Internetleitung beschäftigt

Wie sich herausgestellt habe, hätten drei Mitarbeiter einer Baufirma Arbeiten an einer unterirdisch verlegten Internetleitung durchführen wollen. Dafür hätten sie den Schacht geöffnet.

"Einer kletterte ins Loch. Er habe seinem Kollegen nach oben noch zugerufen, dass er die Fahrbahn absperren sollte", so die Polizei. "Da gab es schon den Schlag im Schacht."

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

