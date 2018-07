Diese Frau wünscht sich, dass ihr Mann nie Polizist geworden wäre

Berlin. Sabrina R. ist Ehefrau eines Polizisten und wurde mit harter Kritik an den Arbeitsbedingungen der Beamten bekannt. Wegen der Linksradikalen in der Hauptstadt hat sie Angst um ihren Mann.

Es sind bittere Worte, die Sabrina R. 2016 in einem offenen Brief an den damaligen Berliner Polizeipräsidenten Klaus Kandt schrieb. Ihr Mann, ein Berliner Streifenpolizist, der auch in der Alarmhundertschaft ist, arbeite unter schlechten Bedingungen und bei niedriger Bezahlung ständig durch. Sie, Mutter eines kleinen Sohnes, sei praktisch alleinerziehend. In ihrem Buch „Manchmal wünschte ich, er wäre nie Polizist geworden“ berichtet sie nun ausführlich über die Probleme in ihrem Alltag.

In welchen Momenten wünschen Sie sich, dass Ihr Mann einen anderen Beruf hätte?

Sabrina R.: Der Titel des Buches ist überspitzt. Ich bin stolz auf meinen Mann und seine Arbeit. Aber wenn man mit den Kindern bis zu 14 Stunden am Stück alleine ist und gerne die Arme frei hätte, gibt es solche Momente. Ich wünsche es mir ganz klar, wenn mein Mann verletzt nach Hause kommt. Das ist die Konsequenz dieses Berufs. Vieles haben andere auch, aber nicht die teilweise heftigen Verletzungen.

Inwiefern wirkt sich der Beruf Ihres Mannes genau auf Ihren Alltag aus?

Sabrina R.: Zu allererst ist es schade für unser Familienleben, denn es besteht fast immer nur aus mir und den Kindern. Es ist auch nicht so, dass wir uns auf einen sicheren gemeinsamen Feierabend oder gar ein Wochenende verlassen und freuen können. Zu der vielen Arbeitszeit kommen ja noch die Schichten hinzu, die keinen regelmäßigen gemeinsamen Alltag zulassen.

Und in Ihrem Beruf?

Sabrina R.: Ich muss alles auf den Dienstplan meines Mannes abstimmen. Wenn mein Mann Dienst hat, kann ich keinen beruflichen Termin außerhalb der Betreuungszeiten unserer Kinder annehmen. Spontanität ist eigentlich kaum möglich, was vor allem für mein Privatleben schlimm ist. Meine Kinder kann ich nicht flexibel betreuen und nach ihnen haben zunächst berufliche Termine Priorität. Erst dann kann ich schauen, ob ich Zeit für meine Freunde finde. Immer wieder muss ich absagen und bei den Kindern bleiben. Das haben über die Jahre leider nicht alle Freunde mitgemacht.

Wieso haben Sie nach dem offenen Brief noch ein Buch geschrieben?

Sabrina R.: Der Rowohlt-Verlag ist auf mich zugekommen, nachdem der Brief große Wellen geschlagen hatte. Ich hatte mich damals aus den Medien herausgezogen, weil mich das überrollt hat und ich habe gehofft, dass jemand nach vorne tritt und die Position politisch vertritt, aber das hat sich leider nie ergeben. Ich dachte mir, dass das Buch eine gute Gelegenheit wäre, meine Ansichten genauer zu erklären.

Quelle: Pro Sieben/Glomex

Wie waren die Reaktionen?

Sabrina R.:Viele wollten wissen, was nach dem Brief passiert ist und wie wir den Alltag als Angehörige erleben, weil es eine Perspektive ist, die es vorher in der Öffentlichkeit nicht gab. Wieder andere fühlen sich angesprochen und sagen, dass sie das auch so empfinden. In Berlin hat das Ganze auch eine politische Ebene. Ich weiß, dass das Buch an den entsprechenden Stellen bekannt ist.

Gab es Kritik?

Sabrina R.: Ich höre durchaus die Sätze ’Das hat sie sich doch so ausgesucht’ und ’Das hätte sie ja wissen müssen’. Das ärgert mich sehr und das ist grundsätzlich eine blöde Einstellung. Und es ist auch nicht so, dass ich mir einen Polizisten ausgesucht habe. Mein Mann und ich sind schon seit unserer Jugend ein Paar, wir sind zusammen in dieses Leben reingewachsen.

Warum wird die Perspektive der Familien kaum eingenommen?

Sabrina R.: Unsere Situation war mir nie wirklich bewusst. Man lebt viel nebeneinander her. Erst mit dem Schreiben des Buches haben wir unsere Gefühle und Gedanken wirklich reflektiert. Ich habe auch von anderen Polizisten und ihren Angehörigen gehört, dass ihnen beim Lesen klar wurde, dass sie nie wirklich darüber geredet haben. Ich glaube, es geht im Alltag unter und es ist auch für Polizisten unangenehm, sich eingestehen zu müssen, dass sie viel private Zeit für den Beruf aufgeben.

Sie kritisieren im Buch die Polizeiführung in Berlin. Was muss sich ändern?

Sabrina R.: Mein Thema ist vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da müssen sich die Dienstzeiten ändern, sodass man nicht mehr so viele Tage am Stück arbeiten muss. Dazu kommt die Bezahlung. Mit so einem Lohn abgespeist zu werden ist nicht nur keine Wertschätzung, sondern macht auch das Familienleben schwierig, weil die Partner gezwungen sind, neben der kompletten Familienorganisation auch selbst viel zu arbeiten. Außerdem werden intern viele Dinge von Personen entschieden, die die Konsequenzen im Alltag nicht tragen. Da wünsche ich mir mehr Offenheit, also dass man externe Fachkräfte einbindet, und Menschen, die mit den Entscheidungen jeden Tag arbeiten.

Was sagen denn Polizisten aus anderen Bundesländern zu Ihrer Situation?

Sabrina R.: Ich habe aus ganz Deutschland Zuspruch bekommen, vielen geht es ähnlich. Ich habe auch von Polizisten gehört, die gesagt haben, „es ist überall nicht leicht, aber in Berlin ist es echt hart“. Grundsätzlich würde ich sagen, dass den Preis, den wir aufgrund des Berufes meines Mannes zahlen, fast alle Familien zahlen müssen.

Warum wollen Sie anonym bleiben?

Sabrina R.:Ein Grund ist, dass die Familien der Polizisten in den Fokus geraten. Es gibt in Berlin eine starke linksradikale Szene, die immer wieder Angriffe auf Polizisten ausübt oder zu ihnen auffordert. Ich bin auch meinen Kindern gegenüber verpflichtet, dass wir sicher sind. Außerdem macht sich mein Mann Sorgen um seine Karriere. Die Berliner Polizei ist in den höheren Rängen nicht besonders kritikfreudig.

Wie hat sich Ihr Mann durch den Beruf verändert?

Sabrina R.: Vorher war er sehr lebensfroh und manchmal auch mit dem Kopf in den Wolken. Das Leichte und Unbeschwerte im Leben, auch die Naivität, sind vollkommen weg und einer kritischen und abwägenden Haltung sowie Strenge und Kühle gewichen. Das ist hart.

Als Sie das Buch geschrieben haben, waren Sie schwanger und hatten Sorgen aufgrund der häufigen Abwesenheit Ihres Mannes. Jetzt ist das Kind da – wie ist der Alltag?

Sabrina R.: Momentan geht es noch, da ich zu Hause bin. Ich würde alles aber viel lieber mit meinem Mann teilen. Bei Babys ist die Entwicklung so schnell, und wenn man dann Tage oder Wochen am Stück durcharbeitet, in zehn Stunden und länger, lernt man das Kind nicht wirklich kennen.

Wie würden Sie es finden, wenn Ihr Sohn gern Polizist werden würde?

Sabrina R.: Ich würde sagen „klar, da bin ich stolz drauf, wir brauchen ganz viele gute Leute, die Polizist werden wollen“. Aber ich würde ihm auch klar deutlich machen, was er für einen Preis zahlen müsste. Und ich teile die Aussage meines Mannes, dass ich sofort zustimmen würde, aber nicht in Berlin.

Zur Person

Sabrina R. ist nicht der richtige Name der Autorin. Sie möchte anonym bleiben und schreibt deshalb unter dem Pseudonym. R. lebt und arbeitet in Berlin. Über ihren Beruf schreibt sie, dass sie in der freien Wirtschaft arbeitet. Das Alter von ihr und ihrem Mann gibt sie nicht an. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Sabrina R.: Manchmal wünschte ich, er wäre nie Polizist geworden. Rowohlt, 207 Seiten, 9,99 Euro.

Die Kritik der Gewerkschaft

Berliner Beamte und damit auch die Polizisten verdienen deutschlandweit am wenigsten. Die Besoldung ist Ländersache, laut Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, ist der Rückstand „nach jahrelangem Nullrunden in Berlin und gleichzeitiger Erhöhung in anderen Bundesländern massiv angewachsen.“

In Berlin werden die Dienste in den mittleren, gehobenen und höheren Dienst unterteilt. Laut Jendro liegt das Einstiegsgehalt nach einer Ausbildung an der Polizeiakademie in der Besoldungsgruppe A7 bei 2147 Euro im Monat. Im gehobenen Dienst verdienen Polizisten zunächst 2410 Euro (A9) und im höheren Dienst 3760 Euro (A13). Der Ehemann von Sabrina R. arbeitet im gehobenen Dienst. Zum Vergleich: In Bayern liegt das Einstiegsgehalt in der Besoldungsgruppe A7 bei 2369 Euro, in Hessen bei 2209 Euro.

Verlässliche Zahlen hinsichtlich der Überstunden kann Jendro nicht nennen. Nach Anfragen von Abgeordneten lagen sie jedoch in den vergangenen Jahren insgesamt „immer bei rund einer Million, mal knapp drunter, mal knapp drüber.“ Bei insgesamt 25 000 Bediensteten seien das im Schnitt 40 Überstunden, allerdings würden diese sich sehr unterschiedlich verteilen: „Wir haben auch Kollegen mit mehreren hundert“, so Benjamin Jendro. Jeweils am Ende eines Monats wird das Überstundenkonto gelöscht, wenn nicht mehr als fünf Stunden darauf angesammelt sind.

Den offenen Brief von Sabrina R. hat die Berliner Gewerkschaft der Polizei veröffentlicht. Ihre Schilderungen seien zwar sehr persönlich gewesen, würden aber beispielhaft für viele stehen. „Berlins Polizisten haben deutschlandweit die größte Einsatzbelastung und werden dafür am schlechtesten bezahlt“, kritisiert der Landesverband der Gewerkschaft.

„Die Hauptstadt ist als Metropole immer weiter gewachsen, der Personalkörper der Polizei nicht. So haben wir heute aufgrund jahrelanger Sparmaßnahmen genau so viele Polizeibeamte wie im Jahr 2001. Dieses Defizit lässt sich nur durch den engagierten Einsatz unserer Kollegen auffangen. Das geht zulasten ihrer Freunde und Familien, die dank Sabrinas Brief und dem nachfolgenden Buch eine Stimme erhalten.“