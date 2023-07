Polizei findet Leiche von 21-Jähriger und prahlt in sozialen Medien – Mutter reagiert mit Entsetzen

Von: Moritz Bletzinger

Azra Kemal starb am 16. Juli 2020: Noch am selben Tag erklärte die Polizei die Ermittlungen für beendet. © Facebook

Wie viel muss diese Mutter ertragen? Ihre Tochter stirbt bei einem Verkehrsunfall, ein Nekrophiler schändet ihre Leiche und die Polizei feiert sich.

München/Kent – Eigenlob stinkt! Besonders aber in diesem Fall: Die Polizei von Kent (Großbritannien) feiert sich nur Stunden nach dem Tod einer 21-Jährigen mit einem Videoschnipsel aus dem Film „Top Gun“ auf Twitter. Darin geben sich die Charaktere „Maverick“ und „Goose“ überschwänglich einen High-Five.

„High-Five“-Post nach Tod von 21-Jähriger: Polizei-Tweet empört Mutter – „Inakzeptabel!“

Dazu schreibt die Polizei: „Ein wirklich geschäftiger Morgen für alle bei der Spurensicherung von Kent. Mit den Wundern der modernen Technologie haben wir es geschafft, eine verstorbene Person in nur 90 Minuten zu identifizieren.“ Stolz endet der Post mit: „Tolles Teamwork!“

„Dieser Tweet war einfach schrecklich. Ich konnte wirklich nicht glauben, dass sich professionelle Polizisten High-Fives geben und auf die Schulter klopfen auf Kosten des Tods meiner Tochter“, sagt Nevres Kemal im Interview mit Sky News UK. Es war ihre Tochter, die die Beamten in Rekordzeit identifiziert hatten.

„Das ist mehr als unsensible, es ist inakzeptabel“, schimpft Kemal: „Was ist das Mindset der Menschen, die für uns ermitteln?“ Sie ist außerdem unzufrieden mit der Arbeit der Polizei. Die Ermittlungen wurden damals nach nur 24 Stunden beendet und der Fall als Unfall behandelt.

21-Jährige stürzte von Brücke in den Tod – Polizei beendet Ermittlungen noch am ersten Tag

Azra Kemal sprang am 16. Juli 2020 aus ihrem brennenden Wagen und stürzte von einer Brücke in den Tod. Die genauen Umstände wurden nie aufgeklärt. Die damals 21-Jährige war mit einem Mann unterwegs, der anfangs unter Verdacht stand, etwas mit ihrem Tod zu tun zu haben. Er wurde nach einer ersten Aussage ohne weitere Befragung entlassen und die Ermittlungen noch am ersten Tag beendet.

Seit dem schrecklichen Unfall ist die Welt für ihre Mutter eine andere. Und beim Tod von Azra hörten die Schicksalsschläge nicht auf: Ein Serientäter schändete die Leiche der jungen Frau mindestens dreimal, berichtete die Daily Mail Mitte 2022. Als Nevres Kemal das erfuhr, griff sie sich ein Messer, wollte den Mann finden und „bestrafen“, gestand sie später.

