Tödlicher Unfall: Frau kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich 

Bad Homburg – Bei einem schweren Unfall in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) hat sich eine Frau mit ihrem Auto überschlagen. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie verstarb. Dies teilte die Polizei Westhessen mit.

Demnach war die 83 Jahre alte Frau aus Bad Homburg mit ihrem Geländewagen auf dem Rotlaufweg aus Richtung Friedberger Straße unterwegs. Sie fuhr zum Oberen Rotlaufweg. Dann verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, es kam zum Unfall.

Von der Polizei in Wiesbaden hieß es zu dem Unfall: „Etwa 100 Meter hinter dem "Forsthaus am Rotlaufweg" gerät die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt letztendlich wieder quer auf dem asphaltierten Waldweg zum Stehen.“

Bei dem Unfall in Bad Homburg wurde die 83-Jährige schwer verletzt. Ersthelfer am Unfallort und die Besatzung eines Rettungswagen reanimierten die Frau. Mit ihren Verletzungen wurde sie in die Hochtaunus-Kliniken eingeliefert, diese waren jedoch so schwer, dass sie dort nach Angaben der Polizei verstarb.

Die Polizei in Wiesbaden schätzt den durch den Unfall in Bad Homburg entstandenen Schaden auf etwa 6000 Euro. Die Umstände des Unfalls müssen noch ermittelt werden.

