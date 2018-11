Verheerendes Feuer: 5000 Tiere verbrennen in Hühnerfarm

Tier-Tragödie in Bad Vilbel

+ © Pfeiffer-Goldmann Eine gigantische Rauchwolke stand über der Hühnerfarm. © Pfeiffer-Goldmann

In Bad Vilbel ist es am Freitag zu einem verheerenden Feuer gekommen. Eine Hühnerfarm stand in Flammen – für tausende Tiere kam jede Hilfe zu spät.