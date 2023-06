Explosion bei Beerdigung und mysteriöse Schüsse – läuft ein Bandenkrieg mitten in BW?

Von: Daniel Hagen

Seit Monaten ermittelt das LKA Baden-Württemberg wegen Schüssen im Raum Stuttgart. Eine Explosion bei einer Beerdigung könnte die Spur zu einem Bandenkrieg in der Region sein.

In Plochingen wird am 2. April auf eine Shisha-Bar geschossen, nachdem ein paar Tage zuvor auch auf eine Gaststätte das Feuer eröffnet wird. Ähnliche Attacken gibt es bereits im Februar in Plochingen, Eislingen und Stuttgart-Zuffenhausen. Da alle Vorfälle zusammenhängen könnten, übernimmt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Ermittlungen. Eine Explosion auf einem Friedhof in Altbach könnte jetzt entscheidende Hinweise geliefert haben. HEIDELBERG24 berichtet, was bislang bekannt ist.

LKA ermittelt – besteht Zusammenhang zwischen Schüssen und einer Explosion bei einer Beerdigung?

Zwischen den zahlreichen mysteriösen Schüssen im Bereich Stuttgart und einer Explosion während einer Beerdigung könnte es Gemeinsamkeiten geben. Das vermutet zumindest das LKA Baden-Württemberg. Hinter all diesen Vorfällen könnte eine Auseinandersetzungen zweier rivalisierender gewaltbereiter Gruppierungen stecken – ein Bandenkrieg mitten in Baden-Württemberg!

Im Mittelpunkt der derzeitigen Ermittlungen stehen ein 23-Jähriger sowie drei andere Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren. So soll der 23-Jährige während der Beerdigung in Altbach einen Sprengkörper mitten in die Trauermenge geworfen haben, wobei zehn Menschen zum Teil schwer verletzt werden. Nach der Attacke verfolgen mehrere Personen den Angreifer und gehen auf ihn los – wobei dieser ebenfalls schwer verletzt wird.

Herrscht ein Bandenkrieg mitten in Baden-Württemberg?

Das LKA hat bislang drei Männer identifiziert, die den 23-Jährige attackiert haben sollen. Dabei gehen sie so hart vor, dass ihnen versuchter Totschlag und gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Derzeit werde noch nach anderen Trauergästen gesucht, die nicht nur den Sprengstoff-Werfer angegriffen, sondern auch noch Rettungskräfte bedroht haben sollen, damit der Verletzte nicht behandelt werden kann.

Am Mittwochmorgen (14. Juni) führen Beamte des LKA und des Polizeipräsidiums Stuttgart Durchsuchungen in den Wohnungen der drei Verdächtigen aus Ludwigsburg durch. Diese besitzen die deutsche, türkische sowie georgische Staatsbürgerschaft und sind nicht mit dem 23-Jährigen verwandt. Bei den Durchsuchungen werden Beweise sichergestellt, die das Trio wohl mit den Schüssen im Raum Stuttgart verbinden können.

LKA nimmt Trio fest – Schusswaffe und Munition in Wohnung gefunden

So finden die Beamten in der Wohnung des 20-Jährigen Kleidung, die wohl bei einem der Angriffe getragen worden war. Bei dem 19-Jährigen wird sogar eine scharfe Schusswaffe mit Munition sichergestellt. Jetzt wird untersucht, ob diese bei den Attacken eingesetzt wurde. Hierbei sind unter anderem ein 21-Jähriger, ein 66-Jähriger sowie ein 34-Jähriger zum Teil schwer verletzt worden.

Das Trio aus Ludwigsburg wird vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter mit Antrag auf Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die jungen Männer sind bereits wegen Gewaltdelikten bei der Polizei bekannt. Auch der 23-jährige mutmaßliche Sprengstoff-Werfer sitzt derzeit in U-Haft und schweigt zur Tat.

Womöglich eine Handgranate – LKA findet neue Beweise zu Explosion auf Friedhof

Bereits am 12. Juni hatten Kräfte der Polizei erneut den Friedhof in Altbach abgesucht und dabei weitere Beweismittel gefunden, die von Experten des LKA untersucht werden. Dabei handelt es sich um Teile des Sprengkörpers, bei dem es sich möglicherweise um eine Handgranate gehandelt hatte. Die Untersuchungen hierzu sind aber noch nicht abgeschlossen. (pol/dpa/dh)