Boom in Baden-Württemberg: E-Auto-Zahlen haben sich fast verdreifacht

Verbrennungsmotoren sind noch immer häufiger, als Elektroautos. Eine Kaufprämie für E-Autos soll das ändern. Sie zeigt offenbar erste Erfolge.

Stuttgart - Auf den Straßen in Baden-Württemberg sind Elektroautos nach wie vor eine Seltenheit. Der Verbrennungsmotor überwiegt. Die Bundesregierung will daran allerdings in Zukunft etwas ändern. Die ohnehin schon existierende Kaufprämie für E-Autos wurde während der Corona-Krise sogar noch erhöht - in Baden-Württemberg geht diese Strategie offenbar auf.

Wie BW24* berichtet, gibt es derzeit einen E-Auto-Boom in Baden-Württemberg. Die Anträge auf eine Kaufprämie haben sich fast verdreifacht.

Von mehr emissionsfreien E-Autos auf den Straßen könnte Stuttgart besonders profitieren. Der auch durch Verbrennungsmotoren ausgestoßene Feinstaub in Stuttgart belastet die Luftqualität