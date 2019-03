Frau bremst für Rettungswagen - dann wird sie selbst ein Fall für den Notarzt

Eine Frau hat die besten Absichten, als sie so stark abbremst. Das geht jedoch nicht gut aus.

Baden-Württemberg - Eine Frau hatte beste Absichten - doch das ging nach hinten los. Wie echo24.de* berichtet, bremste die Fahrerin eines Fords am Freitagmorgen, um 7.45 Uhr, auf einer Landstraße im Landkreis Heilbronn, zwischen Neuenstadt und Neckarsulm, so stark ab, dass die nachfolgende Fahrerin eines Polos nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte - und auf den Ford fuhr. Doch das war noch nicht genug wie die Polizei berichtet. Denn: Auch die Fahrerin eines Opel Adam konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte - trotz eines Ausweichmanövers - in die Unfallfahrzeuge.

Frau bremst für Rettungswagen und löst Auffahrunfall aus

Doch warum bremste die Ford-Fahrerin überhaupt so stark ab? Grund waren ein entgegenkommender Rettungs- und Notarztwagen. Die Frau hatte also einen wirklich guten Grund zum Bremsen! Während der Rettungswagen zu seinem Einsatz weiterfuhr, kümmerte sich der Notarzt um die verletzten Autofahrerinnen. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

