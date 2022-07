Baden-Württemberg: Heißluftballon gerät in Unwetter – drei Schwerverletzte bei Notlandung

Von: Peter Kiefer

Teilen

Heißluftballon-Unglück in Baden-Württemberg (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Baden-Württemberg - Ein Unwetter hat zehn Menschen in einem Heißluftballon überrascht und in Lebensgefahr gebracht. Lesen Sie hier über das Flugunglück:

Mehr zum Thema Flugunglück in Baden-Württemberg: Heißluftballon gerät in Unwetter – drei Schwerverletzte

Ein plötzliches aufkommendes Unwetter hat am Donnerstagabend (28. Juli) zu einem dramatischen Flugunglück in Baden-Württemberg geführt. Bei der Notlandung eines mit zehn Personen besetzten Heißluftballons sind in Bad Niedernau drei Passagiere schwer verletzt worden.

HEIDELBERG24 weiß, wie ein noch schlimmerer Absturz des Heißluftballons bei Tübingen verhindert werden konnte.

Lesen Sie auch, wie aufmerksame Zeugen Polizei und Rettungskräften geholfen haben. (pek)