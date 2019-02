Mann wird in Zug kontrolliert - und isst seine Fahrkarte einfach auf

Als die Kontrolleure sich die Fahrkarte genauer anschauen, werden sie stutzig. Doch genau das wollte der Mann offensichtlich verhindern.

Baden-Württemberg - Lachen oder fassungslos sein? Das ist die Frage bei einem Vorfall, der sich am Samstag in einem Zug in Baden-Württemberg abspielte. Wie echo24.de* berichtet, erhielt das Polizeirevier Öhringen einen telefonischen Hinweis der Bundespolizei: Ein Mann wurde in einem Zug kurz vor Öhringen bei einer Fahrkartenkontrolle kontrolliert. Soweit nichts Besonderes. Aber: Bei der Überprüfung seines Fahrscheines stellten die Kontrolleure fest, dass es sich um eine Fälschung handelte!

Ungewöhnliche Kontrolle: Mann isst seine gefälschte Fahrkarte einfach auf

Während der Kontrolle bekam der Mann plötzlich seinen Fahrschein wieder in die Finger - und aß ihn einfach vor den Augen der Kontrolleure auf. Der 18-jährige Schwarzfahrer wurde am Bahnhof Öhringen vorläufig festgenommen. Nach der Feststellung seiner Personalien konnte er wieder seines Weges gehen.

