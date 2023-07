Schrecklicher Badeunfall: Mutter tötet eigene Tochter (6) – „Bein regelrecht amputiert“

Von: Moritz Bletzinger

Fürchterliche Tragödie in einem Badesee in den USA: Eine Mutter überfährt ihre sechsjährige Tochter mit einem Boot. Dabei verliert das Mädchen ein Bein und stirbt.

Phoenix – Eine Sechsjährige starb am Freitag (28. Juli) nach einem Unfall im Badesee Lake Pleasant im US-Bundesstaat Arizona. Das Mädchen wurde von ihrer eigenen Mutter mit einem Boot überfahren. Andere Badegäste halfen noch, das Kind möglichst schnell in ein Krankenhaus zu transportieren, doch die Hilfe kam zu spät.

Schrecklicher Unfall in Badesee: Mutter überfährt Tochter (6) mit Motorboot

Zwei Familien waren gegen 7 Uhr zum Schwimmen und Wakeboarden an den Lake Pleasant gekommen, um 11 Uhr alarmierten sie den Rettungsdienst, teilte die örtliche Polizei bei einer Pressekonferenz mit. Der Lokalsender Fox 10 Phoenix berichtete davon. Der Unfall ereignete sich im Norden des Sees, an einer Stelle, die Anwohner Paul‘s Hideaway nennen.

„Der Bootsführer wollte vorwärtsfahren, mit einer Person, die bereit zum Wakeboarden war. Und sie haben das kleine Mädchen überfahren“, sagt Sergeant Joaquin Enriquez, der von einem tragischen Unfall spricht. Die Familien seien erfahrene Bootsfahrer und hätten alle Sicherheitsvorschriften eingehalten.

Mutter am Steuer, Vater im Wasser: Bootsschraube verletzt Mädchen tödlich – „Bein regelrecht amputiert“

Später stellte sich heraus: Die Person, die das Unglücks-Boot steuerte, war die Mutter des verstorbenen Mädchens. Als sie losfuhr, dachten beide Familien offenbar, niemand wäre im Wasser. Das kleine Mädchen schwamm vor dem Boot und wurde von ihrer Mutter übersehen.

Der Lake Pleasant liegt etwa 50 Kilometer nördlich von Phoenix und ist ein beliebtes Ausflugsziel. © agefotostock/Imago

„Das Kind wurde vom Boot getroffen, überfahren und zog sich schließlich eine schwere Schnittwunde am Bein zu“, erläutert Sergeant Enriquez. Der Vater war auf dem Wakeboard, als das Unglück passierte. „Er und die Mutter haben schnell realisiert, dass ihre Tochter im Wasser gewesen ist und ihr Bein vom Bootspropeller regelrecht amputiert wurde“, so Enriquez weiter.

Schlechter Mobilfunk-Empfang: Familie kann erst am Hafen die Rettung rufen

Andere Bootsfahrer halfen sofort, luden das Mädchen auf ein Boot und brachten es zum Hafen, von wo aus sie Rettungskräfte alarmierten. Paul‘s Hideaway ist weit entfernt von der nächsten Anlegestelle. Wegen schlechten Mobilfunk-Empfangs auf dem See konnten die Familien erst an Land Alarm schlagen. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht und starb dort an den schweren Verletzungen.

Die Schiffsschrauben von Motorbooten können Menschen im Wasser schwer verletzen. Eine Schwimmerin wurde auf Mallorca von einem Boot erfasst und erlitt „katastrophale Verletzungen“. Mitte Juli ereignete sich eine Tragödie an der Adria-Küste. Ein Vater und seine beiden Söhne (13, 15) ertranken im Meer, andere Badegäste hörten sie noch rufen. (moe)