Badeverbot und gesperrter Strand: Beliebter Urlaubsort kündigt massive Einschränkungen an

Von: Helena Gries

Im größten Strandbad der Niederlande stehen Baumaßnahmen an. Ein beliebter Strandabschnitt muss daher für vier Monate geschlossen werden.

Den Haag – Die Küste der Niederlande gilt als beliebtes Reiseziel, besonders für Familien. Zu den schönsten Stränden zählt wohl der Sandstrand in Scheveningen. Der Pier mit dem Riesenrad beschert Besuchern einen traumhaften Ausblick über den endlosen Strand und die Skyline von Den Haag. Das einstige Fischerdorf Scheveningen ist als ein Stadtteil von Den Haag mit bis zu 18 Millionen Besuchern im Jahr zum größten Strandbad der Niederlande geworden.

Kein Wunder, denn hier wird für alle etwas geboten: Neben lebhaften Strandabschnitten mit zahlreichen Strandbars und Restaurants gibt es auch ruhigere lange Strandabschnitte und Dünengebiete. Doch der beliebte Ort wird bald zur Baustelle. Ab September werden Instandhaltungsmaßnahmen am Strand durchgeführt. Es kommt zu massiven Einschränkungen.

Beliebter Strand in den Niederlanden gesperrt: Regelmäßige Sandaufbereitungen nötig

Die niederländische Behörde Rijkswaterstaat ist für den Bau und Unterhalt von Straßen und Wasserwegen sowie die Pflege der Küsten in den Niederlanden zuständig und hat umfangreiche Maßnahmen für den Strand in Scheveningen angekündigt. Um die Küstenlinie natürlich intakt zu halten und somit einen Schutz vor dem Meer zu gewähren, sind regelmäßige Sandaufbereitungen nötig. Denn Wind, Wellen und die Strömung tragen stets Sand von der Küste der Niederlande ab.

Der Strand von Scheveningen in den Niederlanden. © IMAGO/Remko de Waal

Daher ist es nötig, die Küste regelmäßig mit Sand aus der Nordsee aufzufüllen. Diese Wartungsarbeiten stehen von Anfang September bis Ende des Jahres am Strand in Scheveningen an. Wie die niederländische Zeitung De Scheveninger berichtet, werden zwischen dem Strandabschnitt „Zwarte Pad“ am roten Leuchtturm und dem Pier insgesamt 700.000 Kubikmeter Sand aufgeschüttet, um das Hinterland vor Überschwemmungen zu schützen.

Strand in Scheveningen wegen Bauarbeiten gesperrt: Es gilt Badeverbot

Hierfür muss der gesamte betroffene Strandabschnitt in Scheveningen für Besucher geschlossen werden. Zudem wird ein Badeverbot für den genannten Abschnitt ausgesprochen, da das Gebiet aufgrund großer Baumaschinen und der Gefahr von Treibsand nicht sicher sei. Der Zuiderstrand (Südstrand) sowie der Bereich mit dem Riesenrad werden jedoch weiterhin zugänglich sein, heißt es. Dort soll es auch kein Badeverbot geben. (hg)