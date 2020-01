Vollsperrung! Wichtiger Bahnhof in NRW am Wochenende dicht - Regional- und Fernverkehr betroffen

Am Wochenende ist der wichtige NRW-Bahnhof in Wuppertal vollgesperrt.

Am Wochenende erwartet der Hauptbahnhof Wuppertal eine Vollsperrung. Das hat Auswirkungen auf ganz NRW. Wir sagen, welche Linien betroffen sind.

Wuppertal - Auf einen wichtigen Bahnhof in Nordrhein-Westfalen kommt an diesem Wochenende eine Vollsperrung zu: Von Freitag (31. Januar) bis Montag (3. Februar) ist der Hauptbahnhof in Wuppertal voll gesperrt, berichtet RUHR24.de* Die Auswirkungen sind im gesamten Zugverkehr in NRW zu spüren. Sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr ist von der tagelangen Sperrung betroffen.

