50-Stunden-Bahnstreik: Diese Strecken sind in Niedersachsen betroffen

Von: Marcel Prigge

Der Bahnstreik im Mai 2023 macht auch vor Niedersachsen nicht halt. Diese Verbindungen der DB, NWB, Metronom und anderer Unternehmen fallen aus.

Hannover/Bremen/Hamburg – Rien ne va plus, nichts geht mehr: In Niedersachsen wird der Zugverkehr weitestgehend eingestellt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat im laufenden Tarifstreit mit der Deutschen Bahn einen flächendeckenden 50-stündigen Warnstreik im Fern-, Regional- und Güterverkehr angekündigt. Los geht es am Sonntagabend, 14. Mai 2023, 22 Uhr – vorausgesetzt, das Gericht weist den Eilantrag der Deutschen Bahn zurück. Diese Verbindungen der DB, NWB, Metronom, Enno, Erixx, und Cantus können ab Sonntag betroffen sein.

Die EVG legt ab Sonntagabend die Bahn lahm. Betroffen sind in Niedersachsen Strecken der DB, NWB, Metronom und weitere. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Bahnstreik Mai 2023: Diese Verbindungen sind aktuell bei der DB betroffen

Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) werden im Streikzeitraum von Sonntagabend bis Dienstagnacht folgende Zugverbindungen ausfallen:

RE 1 Nordddeich (Mole) – Bremen Hbf – Hannover Hbf

Nordddeich (Mole) – Bremen Hbf – Hannover Hbf RE 5 Cuxhaven – Hamburg Hbf

Cuxhaven – Hamburg Hbf RE 8 Bremerhaven-Lehe – Hannover Hbf

Bremerhaven-Lehe – Hannover Hbf RE 9 Osnabrück Hbf – (Bremen Hbf) – Bremerhaven-Lehe

Osnabrück Hbf – (Bremen Hbf) – Bremerhaven-Lehe RB 37 Bremen – Soltau – Uelzen

Bremen – Soltau – Uelzen RB 38 Hannover – Soltau – Buchholz – (Hamburg-Harburg)

Hannover – Soltau – Buchholz – (Hamburg-Harburg) RB 40 Braunschweig Hbf – Helmstedt

Braunschweig Hbf – Helmstedt RB 44 Braunschweig – Salzgitter-Lebenstedt

Braunschweig – Salzgitter-Lebenstedt RB 45 Braunschweig Hbf – Schöppenstedt

Braunschweig Hbf – Schöppenstedt RB 46 Braunschweig Hbf – Herzberg (Harz)

Braunschweig Hbf – Herzberg (Harz) RB 48 Braunschweig – Salzgitter-Lebenstedt

Braunschweig – Salzgitter-Lebenstedt RB 77 Bünde – Hameln – Hildesheim

Bünde – Hameln – Hildesheim RB 79 Hildesheim – Bodenburg

Hildesheim – Bodenburg RB 80/81 Göttingen/Bodenfelde – Nordhausen

Göttingen/Bodenfelde – Nordhausen RB 82 Göttingen – Kreiensen – Bad Harzburg

Göttingen – Kreiensen – Bad Harzburg RB 86 Einbeck Mitte – Göttingen

Bahnstreik aktuell: Metronom zwischen Bremen und Hamburg betroffen

Entsprechend einer Mitteilung der Bahngesellschaft Metronom fallen im genannten Streik-Zeitraum folgende Verbindungen aus:

RE2 Hannover – Northeim – Göttingen

Hannover – Northeim – Göttingen RE2 Uelzen – Celle – Hannover

Uelzen – Celle – Hannover RE4 & RB41 Bremen – Rotenburg – Hamburg

Bremen – Rotenburg – Hamburg RE3 & RB31 Hamburg – Lüneburg – Uelzen

Zudem würden zwei Enno-Linien ausfallen, heißt es vom Unternehmen weiter:

RE30 Hannover – Gifhorn – Wolfsburg

Hannover – Gifhorn – Wolfsburg RE50 Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim

Erixx und der Streik der Bahn: Ausfall auf drei Linien

Beim Unternehmen Erixx kommt es zu Einschränkungen auf drei Linien:

RB42/43 Bad Harzburg/Goslar – Braunschweig

Bad Harzburg/Goslar – Braunschweig RB47 Uelzen – Gifhorn – Braunschweig

Uelzen – Gifhorn – Braunschweig RE10 Hannover – Hildesheim – Bad Harzburg

Nach Angaben des Unternehmen Cantus, sind auf ihren Strecken alle Verbindungen betroffen. Laut Betreiber wird der Betrieb während des Streiks komplett eingestellt.

Streik der NWB: Bahnbetrieb wird wohl „ganz oder in weiten Teilen“ eingestellt

Wie die Nordwest-Bahn (NWB) in einem Schreiben mitteilt, kommt es auch auf ihren Verbindungen zu massiven Beschränkungen im Verkehr: „Nach den Erfahrungen des Streiks am 27. März und 21. April gehen wir aktuell leider davon aus, dass wir im Streikzeitraum gezwungen sein werden, unseren Betrieb ganz oder in weiten Teilen einzustellen“, heißt es vom Unternehmen. Es werde alles daran gesetzt, den Betrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.