„Wo soll ich mein Fahrrad dann bitte entsorgen?“ – WC-Hinweis sorgt für Gelächter im Netz

Von: Kai Hartwig

Ausschnitt eines Hinweiszettels, der auf einer Toilette hing. © Screenshot/Reddit.com

Einen Aushang in Zettel-Form dürfte fast jeder schon irgendwo gesehen haben. Was ein solcher auf einer Toilette zu suchen hatte, irritierte einige Reddit-User.

München – Im Alltag stößt man immer wieder auf Schilder und Aushänge. Im Straßenverkehr regeln sie das Miteinander aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch wenn nicht jedes Straßenschild in seiner Bedeutung allen Autofahrern bekannt sein dürfte.

Kürzlich warf zudem ein Vermissten-Aushang Rätsel auf, der ein „reinrassiges Wasserhorn“ suchte. Ähnlich mysteriös mutet ein WC-Hinweis an, der im Netz für reichlich Diskussionen sorgte. In der Reddit-Gruppe „aberBitteLaminiert“ wurde der Aushang am 10. Mai gepostet. Ob es sich um eine aktuelle Entdeckung handelt oder der Zettel älteren Ursprungs ist, wurde nicht deutlich.

WC-Hinweis sorgt für reichlich Gelächter im Netz – „Bauschutt entsorgt man im Pissoir“

Der Reddit-Post zeigt ein Bild, auf dem ein mit Klebestreifen an einer Wand befestigter, laminierter DIN-A4-Zettel hängt. Darauf steht der Hinweis: „Bitte keine Tampons, Binden, Kondome, Zigaretten, Handtücher, Bauschutt, Windeln, Fahrräder oder Winterreifen ins Klo werfen!“ Bei den genannten Hygieneartikeln sowie Zigaretten und Handtüchern – vielleicht sind auch Papiertücher zum Hände abtrocknen gemeint – erscheint der Hinweis noch plausibel. Bauschutt geht möglicherweise auch noch als verständlicher Punkt durch, sofern die Toilette beispielsweise nahe einer Baustelle liegt. Aber Fahrräder und Winterreifen?

Wer bitte entsorgt sein Fahrrad oder die abgenutzten Winterreifen seines Autos in einem WC? Die Reaktionen der Reddit-User waren vielfach von Witz und Ironie geprägt. „Ein Klo in dem ein Fahrrad steckt? Das würde ich nur zu gerne mal sehen“, meinte einer etwas ungläubig. „Bauschutt entsorgt man im Pissoir“, scherzte ein anderer.

Klo-Aushang belustigt: „Wo soll ich mein Fahrrad dann bitte entsorgen?“

„Also Bauschutt und Fahrräder kann ich ja noch nachvollziehen, aber Winterreifen? Ich verbrenne meine immer direkt vorm Kindergarten. Aber gut, dass Sommerreifen noch erlaubt sind. Sonst wüsste ich gar nicht, wohin...“, übte sich ein Reddit-User in Sarkasmus. „Puh, dachte schon, ich müsste mit meinem kaputten Kühlschrank wieder umdrehen“, witzelte ein weiterer Nutzer.

Dieser Zettel hing in einer Toilette aus. © Screenshot/Reddit.com

„Unvollständige Liste, Dampflok und Portugal fehlen noch“, meinte ein anderer. „Wo soll ich mein Fahrrad dann bitte entsorgen?“, fragte unterdessen ein Reddit-User – mit wohl gespielter Entrüstung. „Sommerreifen und Roller gehen aber klar, oder?“, wollte ein Nutzer wissen. „Jedes Schild hat eine Geschichte“, fasste es derweil ein weiterer Kommentar treffend zusammen.

