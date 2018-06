Bayer findet in Vorarlberg Backenzähne von Ur-Elefant

Ein Hobbysammler hat durch Zufall einen sensationellen Fund in Vorarlberg (Österreich) gemacht. Der Bayer ist auf Backenzähne eines Ur-Elefanten gestossen.

Bregenz - Ein Mineraliensammler aus Bayern hat in Vorarlberg Backenzähne von einem Millionen Jahre alten Ur-Elefanten gefunden. Der Hobbygeologe aus Hergensweiler (Landkreis Lindau) habe im vergangenen Jahr am Pfänder in den Allgäuer Alpen eigentlich nach bestimmten Schnecken gesucht, als er auf glänzende Fragmente stieß, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA und der ORF berichteten. Später identifizierten mehrere Experten den Fund als Teile von Backenzähnen eines Gomphoteriums.

Backenzähne sind 15 Millionen Jahre alt

Dieser Ur-Elefant soll vor mehr als 15 Millionen Jahren gelebt haben, als in der Region noch ein subtropisches Klima herrschte. Zum Vergleich: Mammut-Funde sind etwa 50.000 Jahre alt.

Ein Fachmann fügte mehr als 1000 einzelne Bruchstücke zu drei gigantischen Backenzähnen zusammen. Die Fragmente seien am Rande eines urzeitlichen Sees gefunden worden, die wahrscheinlich die Wasserstelle des Tieres war, hieß es. Im Alpenraum wurden auch früher schon Gomphoterium-Überreste gefunden.

Ein Ur-Elefant ist übrigens auch in München Paläontologisches Museum zu bewundern. Das beeindruckende Skelett des urzeitlichen Tieres wurde 1971 aus dem Bett des Inns geborgen und stellt einen der bemerkenswertesten und sensationellsten fossilen Funde weltweit dar.

dpa/ml

