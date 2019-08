Bergretter und Hubschrauber im Einsatz

+ © dpa / Peter Kneffel Als er vom Gipfel des Falkensteins absteigen wollte, stürzte ein Wanderer in die Tiefe. (Symbolbild) © dpa / Peter Kneffel

Einen tragischen Unfall hat es am Donnerstag am Falkenstein in Südbayern gegeben. Ein Urlauber aus Recklinghausen ist beim Abstieg ausgerutscht und 200 Meter in den Tod gestürzt.