Ex-Beatles-Bassist gestorben: Chas Newbys Tod erschüttert Weggefährten

Von: Richard Strobl

Ausstellung „The Beatles Story“ im Beatles Museum in Liverpool. (Archivbild) © IMAGO/Sanjin Strukic/PIXSELL

Er stand einst mit den Beatles auf der Bühne. Jetzt ist der ehemalige Bassist Chas Newby gestorben.

Liverpool – Chas Newby stand in der Anfangszeit der legendären Band The Beatles mit auf der Bühne. Jetzt ist der Ex-Musiker im Alter von 81 Jahren gestorben. Mittlerweile hat der Bruder des ehemaligen Beatles-Schlagzeuger Pete Best den Tod seines einstigen Band-Kollegen bestätigt.

Via Facebook schrieb Roag Best am Dienstag: „Sowohl Pete als auch ich und die gesamte Best-Familie waren völlig am Boden zerstört, als wir die sehr traurige Nachricht hörten, dass einer der engsten Freunde der Familie, Chas Newby, gestern Abend verstorben ist. Viele von Ihnen werden ihn als Bassgitarristen der Beatles und der Quarrymen kennen, aber für uns war er der entspannte Chas mit dem breiten Lächeln. Wir werden ihn wirklich vermissen. Für immer in unseren Gedanken. Gott segne dich, Chas.“

„Am Boden zerstört“: Weggefährten trauern um Ex-Beatles-Bassist Chas Newby

Zuvor hatten sich in sozialen Medien bereits Hommagen an Chas Newby verbreitet, berichtet der englische Guardian. Der Cavern Club Liverpool, in dem die Beatles ihre Karriere einst begannen, schrieb via Facebook: „Mit großer Trauer nehmen wir den Tod von Chas Newby auf“. Eine Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Chas Newby war nie ein festes Mitglied der Beatles. Er stand lediglich viermal mit der Gruppe auf der Bühne. Als die Beatles im Jahr 1960 aus Deutschland zurück nach England kehrten, war der eigentliche Bassist Stuart Sutcliff noch für einige Zeit in Hamburg geblieben. Für diese Zeit brauchte man Ersatz. Auf Anraten des damaligen Schlagzeugers Pete Best holten John Lennon und George Harrison Chas Newby als Interims-Bassisten an Bord. Newby studierte zu dieser Zeit, sprang aber ein.

Ex-Beatles-Bassist Chas Newby gestorben: Er bereute seine Entscheidung nie

Später soll John Lennon Newby gefragt haben, mit den Beatles in Deutschland zu touren, doch der Liverpooler lehnte ab und kehrte an die Universität zurück.

„Musik war für mich nie mein Lebensunterhalt“, sagte Chas Newby im Jahr 2012 gegenüber dem englischen Sunday Mercury über diese Zeit. Die anderen Band-Mitglieder hätten nur Musik machen wollen: „Ich wollte Chemie studieren“. Später gab er an, dass er seine Entscheidung nie bereut habe.

Nach dem Studium unterrichtete Newby an einer Highschool Mathematik und spielte in einer Wohltätigkeitsband. Ab 2016 spielte Newby, der 1941 in Liverpool geboren worden war, in der neu formierten Gruppe Quarrymen – eine Hommage an die Band, aus der die Beatles einst hervorgingen.