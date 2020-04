Behörden-Autos in Brand - Ist das Coronavirus schuld?

Drei Fahrzeuge des Ordnungsamtes fingen Feuern. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Auch ein Zusammengang mit dem Coronavirus ist denkbar.

Bielefeld (NRW) – Gleich drei brennende Fahrzeuge lösten am frühen Freitagmorgen einen Feuerwehreinsatz aus. Die Autos des Bielefelder Ordnungsamtes standen am Ravensberger Park. Gegen 2.45 Uhr bemerkten Anwohner die Flammen an den Wagen und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die Ermittler der Polizei können Brandstiftung nicht ausschließen. Auch ein Zusammenhang mit dem Coronavirus in Bielefeld sei denkbar, berichtete owl24.de*. Immerhin seien die Mitarbeiter des Ordnungsamts für die Einhaltung des Kontaktverbotes zuständig. Weitere Informationen zu dem Vorfall lesen Sie bei den Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe.

