Explosion in Beirut: Ammoniumnitrat-Lager auch in Deutschland - Verfassungsschutz bestätigt Verdacht

Nach der enormen Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut kam es zu Demonstrationen gegen die Regierung. Dem Land droht aufgrund des Unglücks eine Hunger-Katastrophe.

Nach der verheerenden Explosion in Beirut ist es zu Demonstrationen gekommen.

Als nächstes droht dem Libanon womöglich eine Hunger-Katastrophe.

Zudem sind Hunderttausende von Obdachlosigkeit betroffen.

Update vom 7. August 2020, 13.55 Uhr: Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee in der Nacht zum Freitag im Norden des Landes eine Drohne abgeschossen. Sie sei an der sogenannten Blauen Linie zwischen Israel und dem Libanon im Gebiet des Berges Hermon in den israelischen Luftraum eingedrungen, teilte das Militär mit. Soldaten suchen demnach aktuell nach der Drohne.

Die Nachbarländer befinden sich offiziell noch im Krieg. An der Grenze kommt es immer wieder, zuletzt verstärkt, zu Spannungen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah. Nach der Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut und einer Lagebewertung hatte der Generalstab der israelischen Armee am Donnerstag entschieden, die Truppenstärke im Norden beizubehalten.

Israelische Krankenhäuser hatten dem Libanon nach der Explosion angeboten, Verletzte zu behandeln. Jedoch lehnten libanesische Regierungsvertreter dies ab. Libanesen sind jegliche Kontakte mit Israelis verboten.

Update vom 7. August 2020, 12.50 Uhr: Ammoniumnitrat-Lager der Hisbollah auch in Deutschland: Offenbar gab es auch in Deutschland ein Lager mit Sprengstoff wie jenes, das nun in Beirut explodiert ist. Das hat das Bundesamt für Verfassungsschutz bestätigt. Es soll sich demnach in Süddeutschland befunden haben, jedoch bereits 2016 von den Sicherheitsbehörden aufgelöst worden sein.

Über den genauen Ort schweigt der Verfassungsschutz - ebenso über mögliche weitere Funde. „Dazu können aus Gründen des Schutzes operativer Belange der deutschen Sicherheitsbehörden keine Angaben gemacht werden“, zitiert zeit.de entsprechende Quellen.

Chaos in Beirut: Explosion sorgt für große Obdachlosenzahl

Update vom 7. August 2020, 12.35 Uhr: Wie das Hilfswerk Unicef der Vereinten Nationen bekannt gab, sind durch die schwere Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut 80.000 Kinder obdachlos. geworden. Nach UN-Schätzung sind insgesamt 300.000 Menschen betroffen.

„Kinder, die die Explosion miterlebt haben, sind traumatisiert und stehen unter Schock“, sagte Yukie Mokuo, Landeskoordinatorin für Unicef im Libanon. Noch immer seien einige Mädchen und Jungen vermisst, wie Unicef betonte.

Zwölf Gesundheitseinrichtungen für Kinderimpfungen sowie die Versorgung schwangerer Frauen seien beschädigt. Ein Krankenhaus mit einer Intensivstation für Neugeborene sei zerstört worden. Die übrigen Krankenhäuser seien völlig überlastet und hätten nicht genügend Medikamente und Hilfsgüter.

Update vom 7. August 2020, 11.00 Uhr: Wie Bild berichtet, kam bei der Explosion im Hafen von Beirut auch eine Gruppe von elf Feuerwehrmännern um. Eigentlich waren sie nur angerückt, um einen Brand in einer Lagerhalle zu löschen. Ein Handyvideo zeige die letzen Momente vor der Explosion. Darauf zu sehen: die Feuerwehrmänner, die versuchen, ein Tor aufzubrechen, dunkler, dichter Rauch, zu hören seien heulende Sirenen und mehrere kleine Explosionen.

Beirut nach der Explosion: Demonstationen nahe des Parlaments

Erstmeldung vom 7. August 2020: Nach dem verheerenden Unglück in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es Donnerstagnacht zu Zusammenstößen zwischen aufgebrachten Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete. Die Demonstranten versuchten, durch Absperrungen zum Parlament zu gelangen. Auch zu Vandalismus an Geschäften und Straßenblockaden soll es gekommen sein. Einige Demonstranten setzten Werbetafeln, Bretter und Müllhaufen in Brand.

Zudem bewarfen sie Sicherheitskräfte mit Steinen und Gegenständen. Die Bereitschaftspolizei setzte Tränengas ein, um die Demonstranten zum Märtyrerplatz zu drängen. Mehrere Protestler wurden dabei verletzt.

Nun werden Befürchtungen laut, dass sich die internen Probleme nach der Explosion im Hafen von Beirut* noch verschlimmern. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) warnte vor einer weiteren Destabilisierung des Libanon und warb für eine zeitnahe internationale Geberkonferenz.

Beirut-Explosion mitten in der Wirtschaftskrise: Hunger-Katastrophe droht

Laut offizieller libanesischer Angaben explodierten bei einem Feuer im Hafen 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat*, die ungesichert in einer Halle gelagert wurden. Mindestens 145 Menschen starben, mehr als 5.000 wurden verletzt. Für Beirut wurde ein zweiwöchiger Ausnahmezustand verhängt. Das Unglück* geschah inmitten der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Bürgerkrieg. Schon seit Oktober 2019 war es zu Protesten gegen Misstände und Korruption gekommen.

Die UNO und andere internationale Akteure warnen nun vor Nahrungsmittelknappheit. Es bestehe die Gefahr, dass es "kurzfristig zu Problemen bei der Verfügbarkeit von Mehl" im Libanon komme, sagte ein Sprecher der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) der Nachrichtenagentur AFP.

Beirut-Explosion: Hafen war wichtigster Umschlagpunkt

Der Grund für die Befürchtungen: Bei der enormen Explosion wurde ein großer Teil der im Hafen von Beirut aufbewahrten Weizenreserven zerstört, wie Sprecher Dominique Burgeon erklärte. "Die Vorräte sind schwer beschädigt." Engpässe befürchtet auch die Gründerin der libanesischen Nichtregierungsorganisation Food Blessed, Maya Terro. Der Hafen von Beirut sei der wichtigste Umschlagpunkt für Importe gewesen, sagte sie der AFP. „Der Libanon importiert 80 Prozent seiner Lebensmittel.“ Nach den Explosionen sei ihr sofort der Gedanke an „leere Supermarktregale und erhöhte Preise aufgrund von Engpässen“ gekommen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Hassan Ammar/AP/dpa