Ein Münchner Kult-Club muss seine Türen schließen. Der Mietvertrag mit den Betreibern wurde nicht verlängert und das, obwohl der Laden eigentlich super läuft.

München - Es gibt nicht gerade viele bekannte Clubs in München, die in ihrem musikalischen Genre über eine ganze Dekade die Feierwütigen anziehen und sich so einen echten Namen gemacht haben. Das Crux hat dies seit der Eröffnung im Oktober 2009 geschafft. Doch schon bald macht der Laden in der Münchner Innenstadt dicht.

Seit der Eröffnung hatten die Betreiber des Crux eine klare Vision und eine klare Linie. Das Konzept ging komplett auf und machte den Club über die Jahre weit über die Stadtgrenzen hinaus berühmt. Gerade im Hip-Hop- oder auch teils im Reggae-Bereich war das Crux eine Institution. Doch nun ist der Traum offenbar ausgelebt.

Kult-Club Crux macht dicht: München bald um eine Party-Location ärmer

Wie Mitbetreiber Marco Reger gegenüber In-München erklärte, wird das Crux Ende März 2020 zu machen. Demnach wurde der auslaufende Mietvertrag für die Räumlichkeiten nicht mehr verlängert. Besonders ärgerlich: Mündlich soll es Anfang des Jahres schon eine Zusage gegeben haben, dass es auch nach dem ausgelaufenen Vertrag weitergeht. Doch dann kam offenbar alles anders: „Das kam dann schon sehr überraschend und hat uns erstmal brutal geschockt“, so Reger zu dem Blatt.

München: Kult-Club Crux schließt 2020 - aus nebulösem Grund

Doch warum wird ein Mietvertrag für einen so gut laufenden und mittlerweile alteingesessenen Club nicht verlängert? Ein genauer Grund soll den Betreibern nicht genannt worden sein, berichten sie weiter. Für sie scheint es so, als ob das Haus saniert werde. Auch nach einer möglichen Sanierung des Zerwirkgebäudes ist bislang offenbar nicht geplant, dass die Clubbetreiber wieder einziehen können.

Auf der Facebook-Seite des Crux haben die Betreiber mittlerweile ein Abschiedsvideo veröffentlicht, in dem sie die Besucher über das Aus informieren. „Ja stimmt - vorbei“, lauten die ersten Worte darin.

Letzter Abend in Münchner Club Crux Ende März geplant

Aktuell sei der letzte Abend für das Crux am 27. und 28. März 2020 geplant, heißt es in dem Bericht weiter. Ob die Betreiber den Club nach der Schließung andernorts wiedereröffnen, ist bislang ebenfalls unklar. Ob es dem Crux wie einst dem legendären Atomic Café geht und es für immer von der Bildfläche verschwindet?

