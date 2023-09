Beliebter Österreich-Kuchen plötzlich rechtsradikal? Land streitet über Kardinalschnitte

Von: Josefin Schröder

Teilen

Die Kardinalschnitte gilt als Klassiker der österreichischen Küche und ist dort in jeder Bäckerei zu finden. © IMAGO

Eine mit Marillenmarmelade gefüllte Mischung aus Eischneemasse und Biskuit sorgt für Aufregung – die Kardinalschnitte. Ihr Namensgeber gilt als kontrovers.

Wien – Neben Apfelstrudel und Sachertorte gehört auch die Kardinalschnitte zu einer beliebten Süßspeise der österreichischen Küche. Urlauber lassen sich die Leibgerichte aus Österreich zum Beispiel gerne auf der Hütte schmecken – fast zu jedem Preis.

Die Kardinalschnitte kommt mit der Kombination aus Biskuitteig und Eischnee luftig leicht daher. Die Farben gelb und weiß der Biskuit- und Baisermasse sind nicht zufällig gewählt. Sie symbolisieren die katholischen Kirchenfarben des Vatikans. Dieses Detail gibt bereits einen Hinweis auf die Herkunftsgeschichte der Süßspeise, die als umstritten gilt, berichtet oe24.

Umstrittene Entstehungsgeschichte der Kardinalschnitte

Im Fokus der Diskussion steht die Frage, ob die Kardinalschnitte ein Symbol für den Austrofaschismus ist. Tatsächlich wurde die Kardinalschnitte während eines dunkeln Kapitels der österreichischen Geschichte erfunden. Konditor Ludwig Heiner von der K. & K. Hofzuckerbäckerei L.Heiner in Wien kreierte die Mehlspeise anlässlich des Deutschen Katholikentages 1933, der damals vom 7. bis 12. September in der Hauptstadt stattfand. Zu dieser Zeit etablierte sich in Österreich ein rechtsextremes, autoritäres Herrschaftssystem, bekannt unter dem Namen Austrofaschismus.

Vor 90 Jahren erfand ein Wiener Konditor die Kardinalschnitte. © Imago

Laut dem Standard geht der Name des Desserts auf den Kardinal Theodor Innitzer zurück. Dieser sei Stammgast in der genannten Konditorei gewesen, die damals in der Nähe des erzbischöflichen Palais sowie des Stephansdom lag. Auf der Webseite der traditionellen Bäckerei steht dazu: „Dieser süßen Versuchung konnte sich auch Kardinal Theodor Innitzer nicht entziehen.“

Kardinalschnitte: Eine Süßspeise im politischen Kontext

Der Katholikentag sei damals für politische Zwecke instrumentalisiert worden, so der Standard. Kanzler Engelbert Dollfuß soll die Chance genutzt haben und vor den Massen den austrofaschistischen Ständestaat propagiert haben. Bischöfe und Kardinal Innitzer hätten das größtenteils befürwortet. 1938 habe Innitzer außerdem eine Erklärung an die Bevölkerung unterschrieben, bei der Volksabstimmung für den „Anschluss“ an Nazi-Deutschland zu stimmen. Einen Begleitbrief soll er zudem mit „Heil Hitler!“ signiert haben. Der Standard beschreibt Innitzers Verhältnis zum Nationalsozialismus als „zwiespältig“. Nach anfänglicher Befürwortung betonte er später, dass Jesus Christus der einzige Führer sei.

Verena Eissner-Eissenstein, die Chefin der Konditorei Heiner sieht es entspannt. Im Gespräch mit oe24 sagt sie: „Wir sehen die Diskussion gelassen. Es ist wichtig, dass man über diese Zeit spricht.“

Ludwig Heiner kreierte die Schnitte für den Kardinal

Ludwig Heiner, der Urgroßvater ihres Mannes, habe die Kardinalschnitte damals erfunden. Er sei geschäftstüchtig gewesen und sah im Katholikentag einen Anlass, ein neues Produkt zu schaffen. Wie der Schöpfer über die damalige Zeit und die Zustände gedacht hat, bleibt unklar. „Ein Bombeneinschlag vernichtete im Zweiten Weltkrieg sämtliche Aufzeichnungen, die er dazu gemacht haben könnte“, sagt die Konditorei-Chefin, die das Geschäft mit ihrem Mann in 6. Generation führt.

Ob die Entstehungsgeschichte die Beliebtheit der Kardinalschnitte beeinflusst, bleibt abzuwarten. Noch hat die Süßspeise ihren festen Platz in den Konditorei-Vitrinen. In Rheinland-Pfalz beschäftigt Bäcker ein ganz anderes Problem. Sie dürfen keine halben Brote mehr verkaufen. Bei Kunden sorgt das für Unmut. (Josefin Schröder)