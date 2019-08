Aus Sicherheitsgründen: Schule in Hessen hat eine Woche länger Ferien

Eine Woche länger Ferien haben 300 Schüler der Karl-Kübel-Schule in Bensheim in Hessen. Es geht um ihre Sicherheit.

Bensheim - Das dürfte die jungen Leute in Bensheim und Umgebung freuen: Eine Woche länger Sommerferien! Wegen einer defekten Brandmeldeanlage beginnt das neue Schuljahr für 300 Schüler der Karl-Kübel-Schule in Bensheim mit einer Verzögerung von einer Woche. Wie die Pressestelle des Landratsamts Kreis Bergstraße mitteilte, verlängern sich für 17 Klassen die Sommerferien.

Am Wochenende vor Schulbeginn sei im Schulgebäude der Außenstelle in der Fehlheimer Straße 86, dem ehemaligen Telekomgebäude, der Defekt an der Brandmeldeanlage entdeckt worden. Die Anlage müsse vollständig ausgetauscht werden, heißt es in der Mitteilung.

Für die Klassen, die das Gebäude nutzen, könnten für die Dauer der Reparatur keine Ersatzräume bereitgestellt werden. Deshalb muss der Unterricht für sie komplett ausfallen. Die Schülerinnen und Schüler der Teilzeitberufsschule werden gebeten, in die Betriebe zu gehen, heißt es auf der Homepage der Schule. An den übrigen Schulstandorten der Karl-Kübel-Schule ist der Schulbetrieb nach Angaben desLandratsamts Kreis Bergstraße nicht beeinträchtigt.

Die Karl-Kübel-Schule in Bensheim ist eine berufsbildende Schule mit gymnasialer Oberstufe. Sie besteht aus beruflichem Gymnasium, Fachoberschule und Berufsfachschulen und Berufsschule.

