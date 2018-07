Berg-Drama! Wanderer stürzt 30 Meter in den Tod - seine Frau muss alles mit ansehen

Eine Wanderung in Österreich nimmt für einen Deutschen ein tödliches Ende. Er stolpert auf einer Steinstufenpassage und verliert anschließend das Gleichgewicht.

Waidring - Ein deutscher Wanderer ist in Österreich tödlich verunglückt. Der 62-Jährige war mit seiner Ehefrau im Gebiet der Steinplatte in Waidring auf einem markierten Höhenwanderweg in Richtung Grünwaldalm/Stallenalm unterwegs. Auf einer Steinstufenpassage stolperte der Mann und verlor daraufhin das Gleichgewicht, wie die Polizei meldet.

Der Mann stürzte ca. 30 Meter über steiles, grasiges und teilweise felsdurchsetztes Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Leichnam wurde mit dem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht. Die geschockte Ehefrau wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen und musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

mm/tz