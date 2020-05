Furchtbarer Bergunfall an der Brecherspitz: Familienvater stürzt 100 Meter ab und verliert sein Leben 

Am Sonntagnachmittag (10. Mai) ereignete sich in der Nähe des oberbayerischen Schlpitzingsees ein tragischer Bergunfall. Ein Familienvater (61) verlor dabei sein Leben.

Im oberbayerischen Miesbach ereignete sich am Sonntagnachmittag ein tragischer Bergunfall.

Ein Mann verlor die Kontrolle und stürzte an der Brecherspitze 100 Meter ab.

Die Bergwacht konnte nichts mehr für den Mann tun, dessen Sturz seine Familie vermutlich mit ansehen musste.

Miesbach - In der Nähe des Spitzingsees kam es am Sonntag, 10. Mai, zu einem furchtbaren Unfall. Ein Familienvater verlor am Hang der Brecherspitze die Kontrolle, stürzte 100 Meter in die Tiefe und verlor sein Leben. Vermutlich musste seine Familie, die mit ihm unterwegs war, alles mit ansehen.

Miesbach: Mann stürzt an der Brecherspitze und verliert sein Leben

Wie die Polizei Miesbach berichtet, ereignete sich der tödliche Unfall gegen 17.30 Uhr im Bereich des Westgrates der Brecherspitze. Demnach war der 61-jährige Verunglückte mit seiner Familie unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor er dann die Kontrolle und stürzte etwa 100 Meter über steiles Gelände. Die Bergwacht Schliersee konnte nichts mehr für den verunglückten Mann tun.

Schliersee: Mann stürzt an der Brecherspitze - Bergwacht kann nichts mehr tun

Die Ermittlungen übernehmen jetzt die Bergwacht Spitzingsee in Zusammenarbeit mit einer Einsatzgruppe der Alpinen Einsatzgruppe Rosenheim.

Hier die Polizeimeldung im Wortlaut:

„Am Sonntag den 10.05.2020 gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich des Westgrates der Brecherspitze in der Nähe des Spitzingsees zu einem tragischen Unfall bei dem ein 61 jähriger Mann ums Leben kam. Der Mann befand sich mit seiner Familie im Abstieg vom Gipfel der Brecherspitze zur Oberen Firstalm als er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich den Halt verlor und ca. 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abstürzte. Die herbeigerufene Bergwacht Schliersee, welche mit 14 Mann im Einsatz war, konnte dem Verunglückten leider nicht mehr helfen. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bergung des Leichnams mittels Hubschrauber erfolgte durch die Bergwacht Schliersee in Zusammenarbeit mit zwei Polizeibergführern der Alpinen Einsatzgruppe Rosenheim des PP Oberbayern Süd welche auch die Ermittlungen zum Unfallhergang aufnahmen.“

---

Sonne und Corona-Lockerungen locken die Menschen nun wieder in die Berge. Ein 43-Jähriger ist im Allgäu am Donnerstag in den Tod gestürzt.

Markus Söder (CSU) verkündete weitreichende Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen. Zu Beginn der Motorradsaison am Mittwoch (6. Mai) ereignete sich direkt ein furchtbarer Unfall.