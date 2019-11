Bluttat in Privatklinik: Während Vortrag springt Mann auf und sticht auf Redner ein

Opfer stirbt am Tatort

+ © dpa / Paul Zinken Polizisten nehmen nach einer Auseinandersetzung, in deren Folge ein Mensch durch Messerstiche getötet wurde, in der privaten Schlosspark-Klinik eine Person fest. © dpa / Paul Zinken

In Berlin hat ein Mann einen Redner in einer Klinik während des Vortrags mit einem Messer angegriffen. Das Opfer starb noch am Tatort.