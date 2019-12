Neue Terror-Angst in Berlin: Polizei räumt Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz - es soll Festnahmen geben

Erhöhte Wachsamkeit der Polizei in Berlin am Breitscheidplatz (Symbolbild).

Aufregung in Berlin: Die Polizei räumte am Abend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Es ging um einen verdächtigen Gegenstand.

Die Berliner Polizei räumte am Samstagabend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Ein „möglicherweise verdächtiger Gegenstand“ wurde gemeldet. Es soll auch zwei Festnahmen geben.

Am 19. Dezember 2016 gab es am Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche einen islamistischen Terroranschlag mit 12 Todesopfern.

Update 22.10 Uhr: Auch die Bild schreibt nun ebenfalls von zwei islamistischen Gefährdern, die am festgenommen wurden. Einer der beiden soll aus NRW stammen, der zweite Verdächtige soll in den USA wegen Sprengstoffvergehen per Haftbefehl gesucht werden. Es soll sich um Syrer handeln.

Breitscheidplatz in Berlin geräumt: Polizei nimmt zwei Personen fest

Update 21.05 Uhr: Nach Bild-Informationen soll es bereits zwei Festnahmen gegeben haben. Es handle sich um zwei Syrer, die Erfahrung mit Sprengstoff haben sollen. Das Berliner Boulevardblatt B.Z. geht sogar noch weiter: Es soll sich bei den beiden Männern um „islamistische Gefährder“ handeln. Eine Polizeisprecherin wollte diese Informationen auf dpa-Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Über Twitter teilt die S-Bahn in Berlin mit, dass „wegen polizeilicher Ermittlungen“ momentan der Halt der S3, S5 und S7 am Zoologischen Garten entfalle. Die Station liegt ganz in der Nähe von Breitscheidplatz und Gedächtniskirche.

Die Polizei sucht derzeit den Breitscheidplatz und die benachbarte Gedächtniskirche mit Spürhunden ab.

Berlin: Polizei räumt am Breitscheidplatz nach Hinweisen auf verdächtigen Gegenstand

Berlin - Nach Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand hat die Polizei am Samstagabend den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt. Auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sei in diesem Zusammenhang vorzeitig beendet werden, teilte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Alle Besucher hätten den Platz „ruhig und besonnen verlassen“, meldete die Polizei weiter. In der Gedächtniskirche fand ein Konzert das - das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wurde gespielt. Alle Plätze waren ausverkauft.

Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. #Danke

Unsere Kolleg. beginnen nun mit der Absuche auf dem #Breitscheidplatz und in der #Gedächtniskirche. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz: Terroranschlag 2016 durch Anis Amri

Böse Erinnerungen an den 19. Dezember 2016 werden wach: Auf den Weihnachtsmarkt hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.

dpa