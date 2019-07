Dicke Rauchwolken über Berlin kilometerweit zu sehen - Feuerwehr warnt Anwohner

Großbrand in Lichtenberg

+ © Screenshot Twitter @boeger24 Dicke Rauchwolken und Flammen sind kilometerweit in Berlin zu sehen. © Screenshot Twitter @boeger24

Eine riesige Rauchwolke ist am Donnerstag kilometerweit in Berlin zu sehen. In einer Lagerhalle ist Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr fordert Anwohner auf Fenster und Türen zu schließen.