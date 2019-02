Süßes Eisbär-Baby übt den ersten Ausflug

Zuckersüß und ein wenig tollpatschig: Das Eisbär-Baby aus dem Berliner Tierpark bereitet sich mit seiner Mama auf das Verlassen der Wurfhöhle vor.

In der Wurfhöhle kam das Kleine zur Welt. Dort halten sich Mutter und Kind die erste Zeit ständig auf. So würde es die Eisbärin auch in der Wildnis tun.

Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem ist froh über die gute Entwicklung: „Wir sind sehr zufrieden. Das Jungtier ist – wie es sich für einen kleinen Eisbären auch gehört – mittlerweile ganz schön frech und tanzt der Mutter regelrecht auf der Nase herum.“ Für Mitte März 2019 ist der erste Ausflug ins Außengehege bereits geplant.

Denn auch in der freien Natur verlassen Eisbär-Mamas erst im Frühling mit ihren Kindern die Wurfhöhle.

Baby-Eisbär in Berlin bei Geburt groß wie ein Meerschweinchen

Das Weibchen wurde laut Pressemitteilung des Tierparks am 1. Dezember 2018 geboren. Der Vater heißt Wolodja und lebt inzwischen in einem niederländischen Zoo. Auch in freier Wildbahn beteiligt sich das Männchen nicht an der Aufzucht. Damals war Tonjas Nachwuchs etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Doch noch ist die kritische Phase für den Baby-Eisbären nicht überstanden. Vom Zoo heißt es: "Wie im natürlichen Lebensraum besteht trotz der guten Entwicklung des Eisbären-Nachwuchses noch immer ein gewisses Restrisiko."

Insgesamt sei Tonja aber eine ausgesprochen gute Bären-Mama. Werde es ihr zu bunt mit dem kleinen Energiebündel, schiebe sie es mit der großen Tatze vorsichtig beiseite. Dazu hat die Mutter wohl auch allen Grund: Der Nachwuchs wurde von Pflegern schon oft genug dabei beobachtet, wie er das Muttertier beherzt in die Tatze biss und auf ihm herumkletterte. Soweit sei dieses Verhalten aber ganz normal sagt die Leitung des Tierparks.

Wer will eine Patenschaft für das Eisbärbaby übernehmen?

Bislang sind die Eisbärin und ihr Junges noch nicht für Zoobesucher zu sehen. Doch das wird bald der Fall sein, wenn sich das Duo entschließt, die Wurfhöhle zu verlassen. Das Baby hat übrigens noch keinen Namen. Den bekommt es erst, wenn der Pate für das Tier feststeht.

Wer sich für eine Patenschaft bewerben will, schickt einfach eine Mail an patenschaft@tierpark-berlin.de - allerdings ist eine Patenschaft mit Kosten verbunden. Sie liegen je nach Tierart zwischen 100 und 2000 Euro pro Jahr. Mit dem Geld soll die Tierhaltung im Zoo Berlin "nachhaltig verbessert" werden.

