Brand durch Explosion in Berlin: Feuer breitet sich unkontrolliert aus

Von: Lucas Maier, Alina Schröder

In Berlin löst eine Explosion einen Waldbrand aus. In einem Lager der Polizei kommt es zu weiteren Explosionen. Löscharbeiten verzögern sich.

Update vom Donnerstag, 4. August, 10.58 Uhr: Das Feuer im Berliner Grunewald breitet sich laut Feuerwehr weiter unkontrolliert aus. „Das bereitet uns Sorge“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach wie vor gebe es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie es am Sprengplatz der Polizei in dem Wald genau aussehe. Aufgrund der Gefahr durch die Explosionen und umherfliegenden Trümmerteile haben sich die Einsatzkräfte auf circa 1000 Meter um die Flammen herum zurückgezogen.

Laut Angaben der Feuerwehr wurde noch nicht mit dem Löschen begonnen. Es sei noch nicht möglich, sich der Brandstelle zu nähern, wie der Rbb berichtet. Eindämmungsarbeiten würden aber bereits durchgeführt. Im Radius von rund einem Kilometer um den Brand herum begann die Feuerwehr, die angrenzenden Waldgebiete zu bewässern. Zudem sollen schließlich die Flammen von der Havel aus mit einem Löschboot bekämpft werden. Auch ein Löschhubschrauber sei angefordert worden.

Aufgrund der enormen Explosionsgefahr hat die Feuerwehr am Donnerstagvormittag noch nicht mit den Löscharbeiten im Berliner Grunewald begonnen. © Christophe Gateau/dpa

Trockenheit und Hitze erschweren die derzeit laufenden Einsätze im Grunewald. „Der Wald ist knochentrocken“, sagte am Donnerstag Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. Der Regional- und S-Bahnverkehr in Berlin ist zum Teil unterbrochen worden. Auch im Fernverkehr kommt es zu Umleitungen. Die Autobahn Avus in Berlin bleibt wegen des Brands im Grunewald voraussichtlich den ganzen restlichen Tag gesperrt.

Explosion löst Brand in Berlin aus – Bundeswehr im Einsatz

Erstmeldung vom Donnerstag, 4. August, 8.42 Uhr: Berlin – In der Hauptstadt hat derzeit der Katastrophenschutz alle Hände voll zu tun. Die Feuerwehr ist in Grunewald bei einem Großeinsatz zugange. Ersten Angaben von AFP zufolge steht hier ein Lager der Polizei in Brand.

In dem Lager soll sich Fundmunition befinden. „Aktuell brennt es im Grunewald und es kommt zu Explosionen“, schreibt die Feuerwehr auf Twitter.

Brand in Berlin: Bundesamt ruft auf das Gebiet zu meiden

Nicht nur das Lager in Berlin brennt, auch der darum liegende Wald soll in Flammen stehen. Das Gebiet Berlin Grunewald sollte derzeit gemieden werden, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mitteilt.

In Europa haben in Folge der anhaltenden Dürre viele Regionen mit Waldbränden zu kämpfen. Eben diese Dürre macht auch den Einsatzkräften in Grunewald zu schaffen, wie die dpa berichtet.

Explosion entzündet Wald und Lager: Bundeswehr wird eingesetzt

Der Brand soll durch eine Explosion auf dem Sprengplatz in Grunewald ausgelöst worden sein. Die Explosion setzte auch den Wald in Brand. Zur Bekämpfung des Brandes soll nun auch die Bundeswehr mit Spezialkräften eingesetzt werden.

Rund 100 Kräfte der Feuerwehr sind derzeit bereits vor Ort im Einsatz, wie ein Sprecher mitteilt. Die Bahn gab mittlerweile auch die Sperrung für Regional- und Fernverkehr bekannt, außerdem wurde die Autobahn in dem Bereich gesperrt. (Lucas Maier mit AFP und dpa)