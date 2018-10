Horror: Nur 48 Stunden nach der Hochzeit ist Leben dieser Braut ein Albtraum

Nur 48-Stunden nach dem Ja-Wort bricht für Braut Julie Allen eine Welt zusammen - aus diesem traurigen Grund.

Cornwall - Zwei Menschen, die sich lieben und heiraten sind voller Zukunftspläne, freuen sich auf ein langes Leben zu weit. Dann passiert etwas, das beiden den Boden unter den Füßen wegzieht und schlagartig alles ändert. Und das zwei Tage nach der Hochzeit. So geschehen bei der Britin Julie Allen und ihrem Mann Ian. Schon 48 Stunden nach ihrer Trauung erreicht die beiden eine Schock-Nachricht von Julie Allens Arzt.

Ultraschallbild gibt Anlass zur Sorge

Julie Allen, die von Beruf Krankenschwester ist und in einem malerischen Örtchen Haye in Cornwall lebt, hatte zuvor unter Magenschmerzen gelitten. Sie vereinbarte einen Termin für eine Ultraschalluntersuchung, „um sicher zu sein",wie der britische Mirror berichtet. Fast hätte sie diesen wieder abgesagt, da die Magenschmerzen wieder angeklungen waren. Gut, dass sie es nicht getan hatte. Auf dem Ultraschallbild entdeckten die Ärzte einen Schatten.

+ Ein glücklicher Tag im Leben von Julie Allen. Kaum zu glauben, welche Diagnose sie 48 Stunden später wegstecken muss. © © Julie Allen / Facebook

Nach der Hochzeit: Schock-Diagnose für Julie Allen

Julie machte sich dennoch keine allzu große Sorgen, da sich ja pudelwohl fühlte. Zwei Tage später erfolgte die niederschmetternde Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs - und zwarunheilbar. Inoperabel, weil dort, wo die Tumoren sitzen, eine operative Entfernung als zu risikoreich eingeschätzt wird, wie Julie Allen dem Mirror mitteilte. Julie ist todkrank. Ihr bleiben vielleicht gerade einmal noch neun Monate zum Leben. „Das erste was mir durch den Kopf ging war, dass ich meinen ersten Hochzeitstag mit Ian nie erleben werde", zitiert sie die britische Tageszeitung.

Braut Julie Allen kämpft gegen den Krebs

Mit ihrer Geschichte will Julie Allen jetzt andere Menschen für die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen sensibilisieren. Je früher Symptome früh erkannt werden, umso größer ist die Chance auf Heilung.

+ Die Bauchspeicheldrüse produziert Verdauungssekrete und Enzyme, die die verzehrten Nahrungsmittel in ihre Bestandteile wie Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate aufspalten, damit sie richtig verdaut werden können. Darüber hinaus reguliert die Bauchspeicheldrüse den körpereigenen Zuckerstoffwechsel. © © Screenshot / apotheken-umschau.de

In London traf sich Julie Allen mit einem Spezialisten, der eine Operation wagen will. Die Kosten für den nicht ganz ungefährlichen Eingriff sind hoch. Aus diesem Grunde haben Julie Allens Arbeitskollegen die Spendenseite „Julie's Journey" ins Leben gerufen, um Julie bei der Ergreifung ihrer letzten Chance wenigstens finanziell zu unterstützen.

Sven Barthel

