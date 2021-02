Berliner Polizisten brennen im Opel Zafira Donuts in den Schnee – mitten im Stadtpark (mit Video)

Das Handyvideo eines Anwohners zeigt, wie Berliner Polizisten mit ihrem Streifenwagen durch den Schnee des Görlitzer Parks driften. Die Bilder rufen jede Menge Unmut hervor.

Berlin – Der Berliner Polizeiführung dürfte dieses Handyvideo vom Verhalten seiner Beamten wohl nicht sonderlich angenehm sein: Eine Streifenwagenbesatzung der Berliner Polizei hatte augenscheinlich Langeweile – und vertrieb sich diese mit einer wilden Rutschpartie im schneebedeckten Görlitzer Park in Kreuzberg. Allerdings nicht mit einem Schlitten – sondern mit ihrem Dienstfahrzeug. Die Polizisten drifteten in ihrem Opel Zafira* munter durch die Gegend – und brannten Donuts in den Schnee des Stadtparks. Ein Anwohner hielt die Handykamera drauf und veröffentlichte seine Aufnahmen bei Twitter. Das sorgt nun für Gesprächsstoff.

Die bei Twitter geposteten Videoclips zeigen, wie der Opel Zafira der Polizeibeamten in einem zu diesem Zeitpunkt menschenleeren Bereich des Görlitzer Parks driftet. Die Streifenpolizisten nehmen immer wieder Anlauf und lassen ihr Dienstfahrzeug um die eigene Achse kreiseln. Der Twitter-User steht den häufigen Beschwerden der Berliner Polizei und der Polizeigewerkschaften über zu viele Überstunden wohl kritisch gegenüber – jedenfalls kommentiert er spöttisch: „Falls jemand mal nachzählen mag, wie die ganzen Einsatzstunden der Polizei Berlin im #Görli #Kreuzberg so zustande kommen.“ Alles zur umstrittenen Drift-Aktion der Hauptstadt-Polizisten und die Videos finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks