Radfahrer fährt gegen aufgerissene Autotür und stirbt

Eine unachtsam aufgerissene Autotür kostete einem Radfahrer in Berlin nun das Leben. Einen Tag nach dem Unfall erlag der 55-Jährige seinen Verletzungen.

Berlin - Tödlicher Unfall an einem Diplomaten-Auto: Ein Radfahrer ist in Berlin gegen eine abrupt geöffnete Autotür geprallt und tödlich verletzt worden. Nach dem Unfall am Dienstagabend im Stadtteil Neukölln starb der 55-Jährige am Mittwochmittag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 50-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Sportwagens unvermittelt geöffnet haben, so dass der Radfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Radfahrer wurde schwer am Kopf verletzt und starb später daran. Bei dem Auto handelt es sich laut Polizei um ein Diplomaten-Fahrzeug. Ein Sprecher machte jedoch keine Angaben, zu welcher Botschaft es gehört.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa