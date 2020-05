Vermisste Rebecca Reusch im Ausland? Ermittler verfolgen jetzt neue Spur

Rebecca Reusch aus Berlin gilt noch immer als vermisst. Doch gibt es nun endlich den entscheidenden Hinweis?

Rebecca Reusch wird seit dem 18. Februar 2019 vermisst.

Der Schwager des Mädchens wird von Ermittlern noch immer verdächtigt.

Nun könnten neue Hinweise die Wende bringen.

Berlin - Es ist schon jetzt einer der mysteriösesten Kriminalfälle der deutschen Geschichte. Seit Februar 2019 fehlt von der damals 15-jährigen Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur. Ist die Schülerin längst tot? Nun könnten Ermittler eine neue Spur verfolgen.

Rebecca Reusch vermisst: Wird nun der Fall aufgeklärt?

Als die damals 15-Jährige im Haus ihrer Schwester in Berlin-Britz übernachtet, ahnt niemand, dass Rebecca schon bald als vermisst gelten würde. Obwohl seit dem 18. Februar 2019 keinerlei zielführende Hinweise auf den Verbleib des Mädchens eingingen, hoffen die Eltern der Vermissten noch immer auf ein gutes Ende.

Die Ermittler hingegen zogen bereits früh den Tod der damals 15-Jährigen in Betracht. Der Schwager des Mädchens geriet nur 10 Tage nach dem Verschwinden ins Visier der Ermittler, am 28. Februar 2019 wurde Florian R. zunächst verhaftet.

Rebecca Reusch aus Berlin vermisst: Neue Hinweise könnten Fall aufklären

Trotz groß angelegter Suchaktionen bleibt Rebecca jedoch noch immer verschwunden. Doch könnte der Vermisstenfall schon bald aufgeklärt werden? Wie Bild nun nämlich berichtet, erhoffen sich Ermittler neue Spuren durch Handydaten aus dem Ausland.

+ Von Rebecca Reusch aus Berlin fehlt noch immer jede Spur. © dpa / ---

Wie Staatsanwalt Martin Glage gegenüber dem Blatt bestätigt, soll demnach auch im europäischen Ausland nach der damals 15-Jährigen gesucht werden. „Wir wollen nichts unversucht lassen und haben ein Rechtshilfeersuchen an die zuständigen Stellen gestellt“, erklärt Glage demnach.

Rebecca Reusch vermisst: Vor allem osteuropäische Länder im Fokus

Demnach wurde das Ersuchen vor allem in die osteuropäischen Länder gestellt, bis nach Russland, Weißrussland und in die Ukraine soll nach Rebecca nun gesucht werden. Mithilfe der Auswertung durch die ausländischen Behörden könnte festgestellt werden, ob das Handy der Vermissten in dem jeweiligen Land eingeloggt war.

Rebecca Reusch vermisst: Staatsanwalt äußert sich erneut

Gegenüber Bild erklärt Glage weiter: Die Vorratsdatenspeicherung ist in einigen Staaten großzügig geregelt und es gibt längere Speicherfristen.“

Ermittler erhoffen sich von den osteuropäischen Staaten nicht ohne Grund neue Hinweise. Bereits kurz nach dem Verschwinden der Schülerin rückte der Schwager des Mädchens ins Visier der Ermittlungen.

Rebecca Reusch vermisst: Schwager wird noch immer verdächtigt

Während Florian R. nämlich zunächst behauptete, nach der Rückkehr von einer Feier am fraglichen Morgen tief und fest geschlafen zu haben, wurde das Auto des Kochs von einem Kennzeichenerfassungssystem auf der A12 Richtung Polen registriert. Einen Tag später wurde das Auto erneut auf der Autobahn Richtung Frankfurt (Oder) erfasst.

Obwohl der Schwager zu den Aufzeichnungen schweigt und weiterhin darauf beharrt, in den fraglichen Morgenstunden im Bett gelegen zu haben, glaubt die Familie der vermissten Rebecca weiterhin an seine Unschuld.

