Tödlicher Unfall in Aufzug: Person wird eingeklemmt und stirbt

Von: Karolin Schäfer

Eine Person wird in Berlin in einem Aufzug eingeklemmt. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Berlin – In Berlin hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Person ist am Donnerstagnachmittag (25. Mai) in einem Aufzug eingeklemmt worden und anschließend gestorben.

Der Vorfall habe sich in einem öffentlichen Gebäude im Berliner Stadtteil Schöneberg ereignet, hieß es seitens der Polizei. Bei dem Aufzug handelte es sich um einen sogenannten Paternoster. Dabei fährt eine Reihe von Kabinen in zwei Schächten im Kreis. Das Ein- und Aussteigen erfolgt während der Fahrt.

Berlin: Mann in Aufzug eingeklemmt und gestorben

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Doch jede Hilfe kam für die verunglückte Person zu spät. Sie soll noch am Unfallort gestorben sein, hieß es weiter. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es ersten Informationen zufolge nicht. Nach Angaben der Bild-Zeitung handelte es sich um einen Mann.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem Haus an der Kleiststraße. In dem mehrgeschossigen Gebäude kam es zu einem tödlichen Unfall mit einem Paternoster. © Paul Zinken/dpa

In dem Gebäudekomplex nahe dem U-Bahnhof Wittenbergplatz befinden sich unter anderem eine Augenklinik sowie ein Zentrum für Physiotherapie und Chiropraktik.